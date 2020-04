Bozar heeft beslist om al zeker tot 21 juli al haar evenementen, zoals concerten en vertoningen, te annuleren. Het cultuurhuis hoopt wel op 19 mei het publiek opnieuw te ontvangen op verschillende tentoonstellingen.

Bozar gelast alle evenementen tot 21 juli af. Voor het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten is de afgelasting het moment om het publiek uit te nodigen om een schenking te doen ter waarde van het bedrag van hun ticket. Zo kunnen kunstliefhebbers de door de coronacrisis getroffen onafhankelijke artistieke actoren - zoals artiesten, gidsen en technici - rechtstreeks steunen.

'De betaalde bedragen worden rechtstreeks toegewezen ter ondersteuning van deze zelfstandigen', belooft Bozar. Er zijn ook andere opties, zoals het verkrijgen van een krediet of de aankoop van een Bozar Gift Card. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Bozar.

De hoop groeit intussen om op 19 mei de deuren van het Paleis voor Schone Kunsten in de Ravensteinstraat te kunnen heropenen voor de tentoonstellingen van Keith Haring, Mondo Cane en Vjenceslav Richter. De Bozar stelt alles in het werk om de voorgeschreven hygiënemaatregelen op punt te stellen. Deze drie tentoonstellingen zouden nog tot 21 juli lopen.

Wie van thuis uit graag nog wat cultuur wil opsnuiven, kan terecht bij Bozar@Home. Daar worden online virtuele rondleidingen, performances, live concerten, films en documentaires aangeboden. (Belga)

Bozar gelast alle evenementen tot 21 juli af. Voor het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten is de afgelasting het moment om het publiek uit te nodigen om een schenking te doen ter waarde van het bedrag van hun ticket. Zo kunnen kunstliefhebbers de door de coronacrisis getroffen onafhankelijke artistieke actoren - zoals artiesten, gidsen en technici - rechtstreeks steunen.'De betaalde bedragen worden rechtstreeks toegewezen ter ondersteuning van deze zelfstandigen', belooft Bozar. Er zijn ook andere opties, zoals het verkrijgen van een krediet of de aankoop van een Bozar Gift Card. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Bozar. De hoop groeit intussen om op 19 mei de deuren van het Paleis voor Schone Kunsten in de Ravensteinstraat te kunnen heropenen voor de tentoonstellingen van Keith Haring, Mondo Cane en Vjenceslav Richter. De Bozar stelt alles in het werk om de voorgeschreven hygiënemaatregelen op punt te stellen. Deze drie tentoonstellingen zouden nog tot 21 juli lopen. Wie van thuis uit graag nog wat cultuur wil opsnuiven, kan terecht bij Bozar@Home. Daar worden online virtuele rondleidingen, performances, live concerten, films en documentaires aangeboden. (Belga)