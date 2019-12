Banaan van 120.000 dollar opgegeten als performance

Een kunstwerk van een aan de muur geplakte banaan, dat eerder voor 120.000 dollar is verkocht, is zaterdag opgegeten op een kunstbeurs in Miami.

Een man poseert naast een kunstwerk van een aan de muur geplakte banaan tijdens een kunstbeurs in het Amerikaanse Miami, 7 december 2019 © Reuters