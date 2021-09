Het AfricaMuseum in Tervuren opent in november een nieuwe tijdelijke tentoonstelling over koloniale geschiedenis. Meer specifiek wordt het thema van 'mensentuinen' aangesneden. In zulke tuinen werden levende personen als tentoonstellingsobjecten opgevoerd.

De expositie is een reizende tentoonstelling en werd voor het eerst georganiseerd in Parijs, in het Musée du Quai Branly, in 2015. Nadien deed ze ook nog Luik en enkele andere Europese steden aan. Er lopen op dit moment gesprekken met steden in onder meer Duitsland, Nederland en Zwitserland.

Elke tentoonstelling duikt dieper in het globale fenomeen van mensentuinen, en geeft dan specifieke aandacht aan de stad en regio waar ze doorgaat. In het AfricaMuseum ligt de focus op Congolese 'namaakdorpen' die te zien waren in Antwerpen in 1885 en 1894, in Brussel tijdens de wereldtentoonstelling van 1958, en in Tervuren in 1897.

In Tervuren werden drie dorpen nagebouwd, waar 268 Congolezen werden 'tentoongesteld'. Zeven onder hen overleefden hun aanwezigheid in de dorpen niet, en liggen op dit moment nog steeds begraven in Tervuren. Twee kunstenaars, Teddy Mazina en Roméo Mivekannin, tonen aan de hand van foto's, schilderijen, objecten en installaties, hun visie op het thema.

'In Luik heeft de tentoonstelling veel aandacht gekregen', zegt curator Pascal Blanchard. 'We verwachten een soortgelijke opkomst in Tervuren. Het is een heel actueel thema, maar mensen weten er vaak nog niet veel over. Bedoeling is om mensen dingen te laten bijleren en het gesprek over het thema aan te wakkeren.'

Behalve de expositie biedt het museum ook een maandelijks cultureel programma aan. Zo zullen er onder meer gesprekken en debatten plaatsvinden over kolonisatie, dekolonisatie, racisme en antiracisme.

De tentoonstelling loopt van 9 november tot 6 maart.

