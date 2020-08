Onze Generatie Nu-reeks zit er weer op. Of toch bijna. Eerst dient u Jorre Janssens te leren kennen, de fotograaf die al dat jonge talent de hele zomer heeft gefotografeerd.

Jorre Janssens: Vorige winter had ik voor Knack Focus de mens-van-het-jaarportretten gemaakt van Charlotte Adigéry, met wie ik vaak werk. Zo kwam Generatie Nu op mijn pad. Ik speel met het idee enkel nog zwart-witfoto's te maken, maar omdat zo'n magazinecover wel wat kleur kan gebruiken, koos ik voor de gulden middenweg: ik heb heel veel kleurpotloden, verf en stiften gekocht en daarmee mijn foto's van kleur voorzien. (lacht)

...

Jorre Janssens: Vorige winter had ik voor Knack Focus de mens-van-het-jaarportretten gemaakt van Charlotte Adigéry, met wie ik vaak werk. Zo kwam Generatie Nu op mijn pad. Ik speel met het idee enkel nog zwart-witfoto's te maken, maar omdat zo'n magazinecover wel wat kleur kan gebruiken, koos ik voor de gulden middenweg: ik heb heel veel kleurpotloden, verf en stiften gekocht en daarmee mijn foto's van kleur voorzien. (lacht)Was het moeilijk om een rode draad in je reeks te krijgen?Janssens: Ik had op voorhand wel een ruw idee, maar eigenlijk heeft de eerste shoot met Ikraaan de toon gezet. Pas door achteraf met haar foto's te experimenteren wist ik welke richting ik uit wilde met de reeks. Ikraaan heeft een heel uitgesproken stijl: hoe ze op een podium staat, hoe ze zich kleedt, haar make-up... Als fotograaf is dat een cadeau. Ze maakt het beeld al interessant nog voor je zelf iets doet. Nadien heeft ze een van de foto's trouwens gebruikt voor de cover van haar nieuwe single Alleen. Heel tof, want ik vind het belangrijk dat de mensen die ik fotografeer ook tevreden zijn met het resultaat. Moest je je werkwijze hier bijstellen?Janssens: Ik maak niet vaak portretten, maar ik vond het heel boeiend om al die verschillende mensen uit verscheidene cultuurtakken te leren kennen en hun verhalen te horen. We hebben zowel binnen - eerst in het atelier van een bevriende kunstenaar, later in een fotostudio - als buiten gefotografeerd, en het was fijn om samen rond te wandelen in Gent op zoek naar toffe plekjes. De vertrouwensband was deze keer nog belangrijker, zodat de geïnterviewden loskwamen en ook echt durfden poseren. Ik snap heel goed dat dat niet zo evident is, want ik ben zelf verschrikkelijk cameraschuw. (lacht)Wat voor werk maak je normaal?Janssens: Vooral mode, maar sinds ik Charlotte heb leren kennen steeds meer muziekfotografie en -video's. Haar manager leerde mijn werk kennen via Instagram, en het bleek heel goed te klikken. Zo heb ik haar Yin Yang Self-Meditation-tape gemaakt en nu werken we aan een reeks nieuwe videoclips. Ik fotograaf ook geregeld andere artiesten van DeeWee, zoals Laima en Soulwax zelf. Ik wil vooral blijven evolueren en nieuwe dingen uitproberen. Zolang ik maar niet blijf stilstaan!