Klara viert woensdag zijn twintigste verjaardag. De radiozender van de VRT doet dat tot en met zondag 6 december met het verzoekprogramma 'Klara 20'. En de openbare omroep vernieuwt de huisstijl en de app van Klara.

Op 2 december 2000 veranderde het klassieke radionet Radio 3 in Klara. Twintig jaar later staat die zender ondertussen voor vele werelden, zowel op muzikaal als op cultureel vlak. Van klassiek, jazz en world, over filmmuziek en chanson, tot nieuwe muziek. Klara wil een gids zijn in het cultuurlandschap van kunst, literatuur, film, architectuur en dies meer.

Voor zijn twintigste verjaardag heeft Klara heel wat in petto voor zijn luisteraars. Vanaf woensdag tot en met zondag draait de zender alleen verzoekplaten. Luisteraars kunnen nog tot en met zondag hun favoriete muziek uit het brede repertoire van Klara doorgeven via klara.be.

Het programma 'Pompidou' brengt twee speciale uitzendingen met aandacht voor het draagvlak voor cultuur en de rol van cultuur in het onderwijs. Chantal Pattyn zoekt samen met tal van gasten naar antwoorden op verschillende vragen: 'Waar is uw liefde voor kunst en muziek ontstaan? '; 'Hoe kunt u die passie doorgeven aan de volgende generatie? ' en 'Hoe krijgt u uw puberende kinderen mee naar een klassiek concert of een museum? '.

Klara wil ter ere van zijn twintigste verjaardag overal klassieke muziek laten horen, ook op de middelbare scholen. Presentator Sander De Keere trok dit najaar, toen het nog mocht, met de show 'Iedereen Klassiek On Tour' naar de middelbare school. Tijdens een lesuur probeerde hij de leerlingen ervan te overtuigen dat hun leefwereld veel gelijkenissen toont met die van componisten.

De VRT steekt ook de app en de huisstijl van Klara een nieuw jasje. Via het nieuwe Klara Select kunnen luisteraars de beste radiofragmenten herontdekken. De app gidst hen ook naar en door het uitgebreide en gesmaakte podcastaanbod van Klara. Voorts frist Klara het logo en de huisstijl op, met respect voor het verleden. De 'K' blijft, maar de naam erin en de baseline eronder krijgen een nieuw lettertype. De basiskleuren zwart en wit blijven, maar worden aangevuld met lichtere, frisse kleuren.

