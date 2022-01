Countryzangeres Joni Mitchell haalt in navolging van Neil Young al haar muziek van Spotify vanwege de 'leugens' over coronavaccins die via de streamingdienst verspreid werden. Dat heeft ze vrijdag aangekondigd in een open brief op haar website.

'Ik heb besloten om al mijn muziek van Spotify te verwijderen', schrijft de Canadese singer-songwriter, bekend van 'Big Yellow Taxi' Ze steunt daarmee folkrocklegende Neil Young in zijn strijd tegen de podcast van de populaire maar controversiële Joe Rogan. 'Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die mensen het leven kosten. Ik ben solidair met Neil Young en de wereldwijde wetenschappelijke en medische gemeenschappen in deze zaak', schrijft de 78-jarige Mitchell, die 3,7 miljoen abonnees heeft op Spotify.

Het Zweedse platform heeft nog niet gereageerd. Neil Young kondigde woensdag al aan de streamingdienst de rug toe te keren. De Amerikaans-Canadese zanger heeft 2,4 miljoen abonnees en meer dan zes miljoen luisteraars per maand op Spotify, de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Het zou de 76-jarige Young gaan om een podcast van Joe Rogan, die exclusief via Spotify te beluisteren is.

Rogan is een bekende presentator en zijn podcast The Joe Rogan Experience is met naar schatting 11 miljoen luisteraars per aflevering de meest beluisterde podcast ter wereld. Hij verspreidt regelmatig desinformatie over het coronavirus. In april vorig jaar riep hij gezonde, jonge mensen op om zich niet te laten vaccineren, recentelijk sprak hij met de omstreden viroloog Robert Malone.

Young uitte zijn kritiek op de podcast in een open brief aan zijn management en Spotify. In de brief, die inmiddels offline is gehaald, schrijft de Canadees volgens Amerikaanse media dat de streamingdienst 'potentieel dodelijke informatie helpt verspreiden' door de podcast van Rogan uit te zenden. 'Ze kunnen kiezen tussen Rogan en Young, maar niet allebei', schrijft de zanger.

