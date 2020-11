De Amerikaanse acteur Johnny Depp heeft de juridische strijd tegen The Sun verloren. Hij had de Britse tabloid aangeklaagd wegens laster omdat de krant hem beschuldigde van mishandeling van zijn intussen ex-echtgenote.

Johnny Depp verliest het proces tegen Britse tabloid The Sun, die hij had aangeklaagd vanwege een artikel waarin beweerd werd dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard fysiek misbruikte.

Depp en Heard ontmoetten elkaar tijdens het filmen van The Rum Diary. Het paar ging in 2016 uiteen na 15 maanden huwelijk. Het daaropvolgende proces tussen de acteurs kreeg wereldwijd veel aandacht.

De Amerikaanse acteur is van plan in beroep te gaan tegen het vonnis. Dat maakten zijn advocaten maandag bekend. (Belga)

Johnny Depp verliest het proces tegen Britse tabloid The Sun, die hij had aangeklaagd vanwege een artikel waarin beweerd werd dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard fysiek misbruikte.Depp en Heard ontmoetten elkaar tijdens het filmen van The Rum Diary. Het paar ging in 2016 uiteen na 15 maanden huwelijk. Het daaropvolgende proces tussen de acteurs kreeg wereldwijd veel aandacht.De Amerikaanse acteur is van plan in beroep te gaan tegen het vonnis. Dat maakten zijn advocaten maandag bekend. (Belga)