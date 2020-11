Jeroen Tiebout, de kabinetschef van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), wordt de nieuwe regeringscommissaris bij de VRT. Hij vervangt er Rudi De Kerpel. Dat bevestigt het kabinet van Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V).

De regeringscommissaris controleert of de VRT de beheersovereenkomst met Vlaanderen nakomt. Vorige maand bood Rudi De Kerpel zijn ontslag aan, nadat bekend werd dat hij met zijn bedrijven aan de VRT leverde. Hij zorgde bij het VRT-evenement De Warmste Week voor boeketten en herbruikbare bekers. In een doorlichting van Audit Vlaanderen stond dat vermeld onder de noemer 'integriteitsinbreuk'.

De Kerpel wordt nu vervangen door Jeroen Tiebout. Tiebout was jarenlang woordvoerder van Ben Weyts, waarna hij kabinetschef werd van de minister, toen nog van Mobiliteit. Hij blijft de functie uitoefenen. (Belga)

