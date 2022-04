Jean-Claude Van Damme heeft woensdag in Kinshasa een diplomatiek paspoort gekregen van de Democratische Republiek Congo. Dat meldden verscheidene media. De Belgische acteur is voortaan ambassadeur op vlak van cultuur, jeugd en biodiversiteit voor het Afrikaanse land.

Het zou gaan om meer dan een symbolische titel. Van Damme heeft van de Congolese autoriteiten de opdracht gekregen om Congo in het buitenland te promoten en investeerders aan te trekken, met name op het vlak van landbouw. Hij zal zich ook inzetten om zijn bekendheid te gebruiken om de Congolese bossen en de plaatselijke fauna en flora te beschermen, luidt het. Congo wil zich daarbij profileren als land dat het klimaatvraagstuk centraal stelt.

Bij de aanvaarding van het diplomatiek paspoort zei Van Damme dat hij internationale beroemdheden zoals Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan 'en vele anderen' ervan zou overtuigen dat Congo een veilig land is. Hij verwees ook naar figuren als Jennifer Lopez, Lionel Messi, Christiano Ronaldo en Ronaldinho.

Van Damme neemt de rol van ambassadeur naar eigen zeggen vrijwillig op zich. De Belgische acteur toonde eerder al dat hij dicht bij de regering van Félix Tshisekedi staat. Hij ontmoette de president vorig jaar al in Congo.

