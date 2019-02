Jan Decorte en Sigrid Vinks winnen Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

Dinsdagavond reikte Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz (Open VLD) in de Ancienne Belgique de Vlaamse Cultuurprijzen uit, die sinds 2017 door het leven gaan als de Ultimas.

De award voor Algemene Culturele Verdienste gaat dit jaar naar Jan Decorte en Sigrid Vinks. 'Ze hebben het pad geëffend voor een nieuwe vorm van theatrale vertelling en talloze podiumkunstenaars geïnspireerd', luidt de motivatie over het koppel dat de leiding heeft over theatergezelschap Bloet. 'Een leven in het teken van de kunst, verrijkt door het herhalen van de grote thema's die op een genadeloze manier la condition humaine in al haar naaktheid toont en daarbij een wrange humor niet schuwt.'

De Ultima voor Muziek gaat naar Tamino, die vorig jaar, na enkele succesvolle singles, zijn debuutalbum Amir uitbracht en momenteel te horen is in de soundtrack van Over water. De Literatuurprijs is voor Peter Verhelst, die in 2018 het overlijden van zijn moeder een plaats gaf in Voor het vergeten.

De Ultima voor Film gaat naar Lukas Dhont. De regisseur sleepte met zijn debuut Girl vijf prijzen in Cannes en een nominatie voor de Golden Globes in de wacht en lokte daarnaast nog eens 350 000 Belgen en Nederlanders naar de bioscoop.

The Ostend Street Orkestra, een amateurmuziekorkest dat Oostendenaars van allerlei achtergronden verenigt, krijgt de Ultima voor Amateurkunsten. Die voor Immaterieel Erfgoed is voor Reveil, het project waarmee de West-Vlaamse indieband Zinger op Allerheiligen zoveel mogelijk begraafplaatsen probeert te vullen met muziek, poëzie en dans.

Architect Marc Dubois, volgens het juryrapport 'één van de stemmen die de internationalisering van de Vlaamse architectuur bepleitte en actief stimuleerde', krijgt de Vlaamse Cultuurprijs voor architectuur. Die voor de Beeldende Kunst gaat naar tekenares Otobong Nkanga, die twee jaar geleden al de Belgian Art Prize in de wacht sleepte. 'Nkanga weet politieke onderwerpen op te nemen in poëtische combinaties van autobiografische en collectieve verhalen, herinneringen en concepten', staat lezen in de motivering van de jury.

Met Danny Ronaldo als winnaar van de award voor Circus wil minister Gatz diens hele circus in de bloemetjes zetten. 'De succesvolle overgang van traditioneel circus naar circustheater is een opmerkelijk traject', staat in de motivatie. 'Circus Ronaldo bracht circus en theater samen tot een harmonieus geheel, en maakt van elke plek waar de tent neerstrijkt een andere plek.'

D e t h e a t e r m a k e r, dat zichzelf omschrijft als 'een nomadisch platform voor nieuwe theatermakers', ziet haar tiende verjaardag bekroond met de Ultima voor Podiumkunsten.

BXLREFUGEES, het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen dat al drie jaar en met de hulp van duizenden vrijwilligers vluchtelingen opvangt en begeleidt, krijgt de prijs voor Sociaal-Cultuur Volwassenenwerk. De vzw Domein Bokrijk krijgt de prijs voor Cultureel Ondernemerschap, omdat ze volgens het juryrapport 'relevant wil blijven in de snel veranderende maatschappij van vandaag.' 'Met BKRK wil Bokrijk de hedendaagse relevantie van het vakmanschap van vroeger aantonen, en gaan ze op een innovatieve manier met oude ambachten om', klinkt het nog. Spoken word-artieste Hind Eljadid krijgt tot slot de BILL Award voor haar werk en haar platform ZonderWolk, waarmee ze volgens de jury 'een stuwende kracht voor de Belgische slam poetry' is .

De laureaten van de Ultimas ontvangen een geldbedrag van 10.000 euro - de prijs voor Algemene Culturele Verdienste krijgt 20.000 euro - een foto- en videoreportage en een nieuwe Ultima-award, gemaakt door Stefaan Dheedene.