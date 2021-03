Tel Aviv trekt het culturele leven in Israël weer op gang met een concertreeks voor alle inwoners die gevaccineerd werden tegen covid-19 of al van de ziekte zijn genezen. Dat heeft de stad woensdag aangekondigd.

Wie een groene pas en een identiteitskaart kan voorleggen, mag de concerten in het Bloomfield-stadion bijwonen. Van vrijdag tot zondag zullen Israëlische muzikanten shows spelen voor een publiek van 500 personen per concert, opdat de toeschouwers de nodige afstand kunnen behouden. Het eerste concert vindt vrijdag 5 maart plaats: Ivri Lider bijt de spits af.

In Israël kunnen zij die hersteld zijn van covid-19 en zij die minstens een week geleden een tweede vaccinatieprik kregen een groene pas aanvragen. Met die groene pas kunnen de inwoners van het land opnieuw naar zwembaden, fitnesscentra, sportevenementen, theatervoorstellingen en op hotel, en nu dus ook naar concerten in het Bloomfield-stadion. De groene pas moet een snelle vaccinatiecampagne in Israël stimuleren. (Belga)

Wie een groene pas en een identiteitskaart kan voorleggen, mag de concerten in het Bloomfield-stadion bijwonen. Van vrijdag tot zondag zullen Israëlische muzikanten shows spelen voor een publiek van 500 personen per concert, opdat de toeschouwers de nodige afstand kunnen behouden. Het eerste concert vindt vrijdag 5 maart plaats: Ivri Lider bijt de spits af. In Israël kunnen zij die hersteld zijn van covid-19 en zij die minstens een week geleden een tweede vaccinatieprik kregen een groene pas aanvragen. Met die groene pas kunnen de inwoners van het land opnieuw naar zwembaden, fitnesscentra, sportevenementen, theatervoorstellingen en op hotel, en nu dus ook naar concerten in het Bloomfield-stadion. De groene pas moet een snelle vaccinatiecampagne in Israël stimuleren. (Belga)