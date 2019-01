Hoe Jeff Goldblum de favoriete sugardaddy van het internet werd

DE FEITEN

Jeff Goldblum is een 66-jarige Amerikaanse acteur, bekend van zijn rollen in onder meer The Fly, Jurassic Park, Independence Day en The Grand Budapest Hotel. Daarnaast is hij de crush van het internet. The Huffington Post doopte Goldblum vorig jaar al tot 'The Internet's New Boyfriend', Vice spreekt van een 'Jeff Goldblum Renaissance' en James Corden bracht vorige maand in The Late Late Show de ode Thank U, Jeff, een ietwat vreemde parodie op Ariana Grande's Thank U, Next. Move over, Bill Murray.

De obsessie begon enkele jaren geleden, toen er allerhande Goldblum-memes begonnen op te duiken. Een van de eerste was 'Jeff Goldblum Is Watching You Poop' , een foto van de acteur met een nogal indringende blik die in openbare toiletten werd geplakt. Daarna begonnen mensen zijn gezicht in bloemen te fotoshoppen - 'Goldblumings', hebt u 'm? - en filmpjes van de man te vertragen zodat het leek alsof hij dronken was. Voor de diehardfans zijn er dan weer Jeff Goldblum-douchegordijnen, Jeff Goldblum-hoofdkussens en Jeff Goldblum-dekbedovertrekken. Het absolute hoogtepunt van de waanzin werd vorige zomer in Londen bereikt, in de vorm van een metershoog standbeeld van Goldblum in bloot bovenlijf, naar de iconische Jurassic-pose.

De Goldblum-obsessie is op zijn zachtst gezegd verontrustend geworden. Zo zijn fans hem op een gegeven moment 'daddy' en 'zaddy' (een zeer aantrekkelijke daddy) beginnen te noemen. 'Jeff Goldblum is de verpersoonlijking van al mijn sugar daddy-dromen', twitterde een fan. Iemand anders vroeg zich verward af waarom hij zo aantrekkelijk is: 'Hij is dertig jaar ouder en ik ben lesbisch, maar hij maakt me geil.' Goldblum zelf vindt het alvast dik oké om - we citeren - een 'spicy daddy' te zijn. Meer nog, in zijn vrije tijd scrolt hij maar al te graag door Instagramfoto's met de hashtag #JeffGoldblum. En dat zijn er veel.





DE TRIVIA