'Tijd voor de muziekliefhebbers om uit hun spreekwoordelijk kot te komen', schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel, die getuigenissen over en oplossingen voor de sputterende motor van onze muzieksector verzamelde.

2.822. Dat is het aantal afgelaste, aan muziek gerelateerde evenementen dat SABAM woensdag becijferde voor ons land, en dat aantal tikt elke dag aan. Net zoals de horeca en de kleine zelfstandigen zit de hele muzieksector in de hoek waar harde klappen vallen. Tijd voor de fans om uit hun spreekwoordelijk kot te komen, dus.

Steeds meer muziekreleases worden uitgesteld. Albums van Jef Neve en Willy Organ, voorzien voor 27 maart, zullen pas in mei of juni verschijnen. Ian Clement, frontman van Wallace Vanborn, liet ons weten dat zijn voor april geplande soloplaat voorlopig naar het najaar wordt opgeschoven. Ook Compact Disk Dummies, Heisa, en Soapstarter denken na over andere releasedata. Elders heerst er twijfel. Over het nieuwe album van Absynthe Minded, gepland voor begin mei, bijvoorbeeld. 'Want elpees geraken voorlopig toch niet in de winkels', aldus frontman Bert Ostyn.

Weet u meteen waarom vele artiesten hun release verplaatsen: alle distributiecentra en platenwinkels liggen tot nader order plat. Zij die het 'geluk' hadden om dit voorjaar al een album uit te brengen, of de verschijningsdatum niet meer kunnen verplaatsen, zien dan weer hun geplande releaseshows in het water vallen.

Dijf Sanders, Kameel, Millionaire, Shht, Liesa Van der Aa, Sioen, en SCHNTZL bijvoorbeeld, allen recent nog aan bod gekomen in Knack Focus. Mattias De Craene, de saxofonist van Nordmann en MDC III, die ook in de liveband van Sanders speelt en het voorprogramma van Millionaire zou verzorgen, ziet zo de komende weken 25 optredens in binnen- en buitenland van zijn kalender verdwijnen, samen met de verhoopte inkomsten. Ook de release van zijn solo-ep zit nu op de lange baan. 'Redelijk bescheten', schetst hij laconiek zijn toekomstperspectief.

Geannuleerde of uitgestelde shows vormen niet het enige probleem. Zo wordt de geplande residentie van Steiger in deSingel opgeschort, wat tegelijk een nieuwe release in het gedrang brengt voor het jazztrio. Social distancing betekent ook geen repetities, geeft Bart Cocquyt, frontman van het Gentse noiserockcombo Pink Room ons mee. 'Zonder repetities zijn we niet op tijd klaar voor de opnames en komen een nieuw album en de liveshows dit najaar in het gedrang'.

Een andere muzikant uit het Gentse, actief in verschillende bands links van het jazzspectrum, maakt het nog concreter: 'Nu de clubs sluiten tot en met 5 april verlies ik 16 concerten in België en Nederland. Dat staat gelijk aan 2650€ bruto. Als de lockdown langer zou duren, tot eind mei bijvoorbeeld, zie ik in totaal 34 concerten en zeven betaalde repetities in rook opgaan. Maak gerust zelf de rekening'. Tom (niet zijn echte naam) geeft ook privé-muziekles en runt een repetitieruimte die hij normaal gezien doorverhuurt aan andere bands. 'Als dit te lang stilvalt, dan zal ik geld moeten lenen of uitstel van betaling moeten vragen aan de huisbaas'.

Waarom deze lange lijst voorbeelden en getuigenissen? Omdat iedereen, vanuit zijn, haar of hun quarantaine, kan helpen om de sputterende motor van onze muzieksector draaiende te houden. En daarbij houdt u, net zoals bij de horeca of bij andere kleine zelfstandigen, liefst twee credo's in het achterhoofd: 'pay it forward', en de aloude slogan 'support your local scene'. Denk dus toekomstgericht. Niet alleen aan de grote vissen, maar ook aan de kleine garnalen.

Gesloten concertzalen? Nú is het moment om een concertcheque of -abonnement te bestellen bij uw favoriete muziektempel of -kelder. Surf daarvoor naar hun website. Geen links naar cheques of cadeaubonnen? Stuur hen een mailtje!

Platenwinkels dicht? De meeste onafhankelijke platenboeren hebben naast een fysieke winkel ook een eigen webshop. Beschikt uw lokale muziekmarchant niet over een digitale toonbank? Stuur een mailtje om te vragen of ze uw beoogde schijf op stock hebben.

Geen platenspeler, of koopt u liever rechtstreeks bij de artiest? Bandcamp is the place to be! Zo schenkt het platform vandaag, vrijdag 20 maart, het integrale bedrag van elke bestelling, fysiek of digitaal, door aan de artiest. Zonder hun gebruikelijke percentage in te houden, 'to put much needed money directly into artists' pockets'. Op Bandcamp kan je vaak ook terecht voor pre-orders of merchandise, en de artiest ontvangt binnen de twee dagen reeds zijn, haar of hun centen.

Alles al lang in huis van uw favoriete klankentappers? Geef een plaat, download, concertbon of merchandise cadeau. Die verjaardagsfeestjes en andere vieringen zijn dan wel afgelast of uitgesteld, via stappen 1, 2, of 3 kan u vrienden of familie vanop afstand verblijden met een muzikale ontdekking. Iedereen dubbelblij!

Wat vooral niet te doen? Nu meteen zeuren om een refund van uw concerttickets. Heb geduld. Ook niet aangewezen: de zakken vullen van internationale grootmachten zoals Amazon, Apple, Bol.com, of Spotify. Hou de keten zo kort mogelijk. De meeste artiesten raden hun eigen shopkanaal of Bandcamp aan, en denk eraan dat elke muziekeuro die in het land (her)verdeeld wordt de héle economie ten goede komt. Hamsteren is in dit geval wél toegelaten.

Het geldt in de muziek zoals in de hele samenleving: solidariteit is meer dan een tag, een like, of een stream delen. 'Dat is goed om de moraal hoog te houden en voor het gemeenschapsgevoel', zegt Nathan Daems van het ethio-jazzcombo Black Flower. 'En dat is zeker ook belangrijk! Maar zoals bij elke crisis worden eerst de zwaksten getroffen. Uit politieke hoek horen we nu plots woorden zoals solidariteit en burgerzin. Terwijl ze zelf alsmaar minder investeren in cultuur, maar ook in de gezondheidszorg en onderwijs. Bovendien doen ze die oproep naar de gewone man, niet eens naar de grote bedrijven, de multinationals of de allerrijksten. Het vergt eigenlijk wel lef om dat te doen'.

Tot slot: voor dit artikel deed ik een oproep binnen mijn eigen netwerk. Er kwamen heel wat berichten binnen, die niet allemaal aan bod konden komen. Vanuit de muzieksector, maar ook vanuit het theater, de beeldende kunst, en zelfs van make-up-artiesten. Vele mensen wilden met hun verhaal naar buiten. Via sociale media lukt dat niet altijd, zo blijkt, nu ook de algoritmes dichtslibben met het coronavirus. Breng dus spontaan een digitaal bezoekje aan uw creatieve medemens of favoriet artistiek bedrijf. Wie weet welke constructieve en besmettelijke ideeën broeien er ginder. Zoek eens een muzikale, schilderende, of voorlezende oppas bijvoorbeeld. Via stream, welteverstaan.

