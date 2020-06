Dan toch een festival. Met 23.000 virtuele festivalgangers. We zijn vereerd dat Kate Tempest het Focus Music Festival wou cureren en dat u daar in groten digitalen getale bij was. Wie het heeft gemist - of graag nog eens opnieuw wil luisteren - kan het festival herbekijken.

Zaterdag presenteerden Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival. Met dank aan de gerenommeerde Britse rapster, schrijfster en dichteres Kate Tempest, die zelf optrad en een handvol artiesten uitnodigde. Ons eerste onlinemuziekfestival stond meteen garant voor enkele primeurs.

Lianne La Havas bracht drie nummers die ze nog nooit eerder gespeeld had: Courage, Green Papaya en Seven Minutes. Kate Tempest kondigde aan dat ze hoogstwaarschijnlijk opnieuw met superproducer Rick Rubin in de studio duikt voor een opvolger van The Book of Traps and Lessons. Op die nieuwe plaat staat bovendien ook een nummer dat Tempest samen met de Ierse postpunkers van Fontaines D.C. schreef.

Andere hoogtepunten: Fontaines D.C. opende het festival in een bloemenweide en voor een wasmachine. Charlotte Adigéry en Kate Tempest praatten openhartig over huilen op het podium (en in het publiek) en Georgia trad op in een soort ruimteschip voor synthesizers. 'Eat that Elon Musk', in de woorden van presentatrice met dienst Ilse Liebens. Maar kijkt u vooral zelf.

Herbekijk het Focus Music Festival via onze Facebookpagina.

