In het proces tegen Harvey Weinstein werd de voormalige filmproducent schuldig bevonden op de aanklachten van verkrachting en aanranding, zo heeft de jury beslist. Hij werd echter vrijgesproken van de zwaarste aanklacht, 'roofzuchtige verkrachting'. De jury heeft daarbij de onmiddellijke aanhouding gevraagd, waarop Weinstein in de boeien werd geslagen.

De jury achtte de voormalige 67-jarige filmproducent schuldig aan aanranding van een voormalige assistente, Mimi Haleyi, en verkrachting van Jessica Mann die destijds actrice wilde worden. De jury heeft Weinstein daarnaast vrijgesproken van drie andere onderdelen van de aanklachten, waarvan twee voor 'roofzuchtige verkrachting', zegt CNN. Weinstein riskeert tot 25 jaar cel.

De uitspraak volgt op 11 maart, aldus NBC News. De jury bestond uit vijf vrouwen en zeven mannen en had vijf dagen nodig om een oordeel te vellen in de zaak. In totaal hebben zes vrouwen in het proces getuigd van aanranding. Nadat in oktober 2017 beschuldigingen tegen Weinstein van seksueel misbruik van vrouwen waren geuit, leidde dat tot de #MeToo-beweging en klachten van tientallen vrouwen. In mei 2018 werd hij in New York gearresteerd op verdenking van verkrachtingen.

