In de maanden mei en juni kunnen er in België een dertigtal testevenementen georganiseerd worden, op voorwaarde dat de cijfers op de afdeling intensieve zorgen dalen en de vaccinaties volgens de planning verlopen.

Als de cijfers op de afdeling intensieve zorgen dalen en de vaccinaties verlopen zoals gepland, kunnen er in mei en juni een dertigtal testevenementen uitgerold worden. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid beslist. Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden op het Overlegcomité van vrijdag.

De testevents kunnen gaan van kleine evenementen met weinig volk, mondmaskers en afstandsregels tot grootschalige evenementen met grotere groepen zonder mondmaskers en zonder 1,5 meter afstand.

Andere landen, zoals Nederland, experimenteren al langer met testevenementen. In ons land wordt er ook al een tijdje over nagedacht en gesproken. De ministers van Volksgezondheid hebben zich woensdag gebogen over een kader met de voorwaarden en spelregels voor de organisatie van pilootprojecten in de sectoren cultuur, sport en jeugd.

Kader

Dat kader voorziet in de organisatie van een dertigtal testevenementen vanaf mei. Er is geen 'quotum' voorzien per entiteit, maar het is wel de bedoeling om onderling met elkaar af te stemmen om de organisatie van identieke evenementen te vermijden.

Er moeten ook heel wat stappen doorlopen worden om een testevenement te organiseren. Zo moet de organisator onder andere groen licht krijgen van de burgemeester, gaat het voorstel naar de bevoegde minister, waarna ook de taskforce testing een advies geeft en er dan finaal een go (of no go) komt op het niveau van de drie ministers (vakminister, volksgezondheid en binnenlandse zaken).

Epidemiologische voetafdruk

Afhankelijk van een aantal criteria (zoals aantal aanwezigen, mondmaskers, afstandsregels, binnen/buiten,...) krijgt elk evenement een lage of hoge tot erg hoge 'epidemiologische voetafdruk'. In mei zijn er nog geen testevenementen met een 'erg hoge epidemiologische voetafdruk' voorzien, in juni zou dat wel kunnen.

In mei zou er eventueel wel al een testevent kunnen plaatsvinden waarin een situatie zoals bij het EK 2021, bv. met een plein met grote schermen, wordt nagebootst. Dat zou volgens de kadernota 'relevant zijn vanuit organisatie- en handhavingsstandpunt'.

Het Overlegcomité buigt zich vrijdag nog eens over het kader. (Belga)

