De film "Girl" en de tv-serie "De Dag" zijn de grote winnaars op het Gala van de Ensors. Die Vlaamse filmprijzen werden uitgereikt in het Kursaal van Oostende. Daarmee kwam er ook een einde aan deze editie van het Filmfestival van Oostende.

"Girl" van regisseur Lukas Dhont was de grootste winnaar van de avond. Met maar liefst zeven Ensors kon de film bijna alle nominaties verzilveren."Girl" won in de categorieën DOP, production design, muziek, montage, beste acteur en ten slotte ook beste regie. "Girl" sleepte ook de Ensor voor beste scenario in de wacht. Tijdens een opmerkelijk dankwoord citeerde scenarist Angelo Tijssens cijfers van het aantal transgenders met zelfmoordgedachten. Hij riep daarna op tot verdraagzaamheid tegenover iedereen die anders is.

De film "Niet Schieten", ook genomineerd voor een hele reeks prijzen, kon slechts drie Ensors mee naar huis nemen waaronder de box office award, best bekeken film en de Telenet publieksprijs. Het beeldje voor beste jeugdfilm ging naar "Binti".

"De Dag" verzilvert drie prijzen

Ook bij de series vielen er heel wat prijzen te rapen. Zo won "De Dag" de prijs voor beste serie. Daar kwam nog een Ensor voor beste scenario en beste regie bij. Ook "Studio Tarara" viel in de prijzen. Daar won Janne Desmet de Ensor voor beste tv-actrice en Peter Van Den Begin die voor beste acteur.

De beste documentaire was voor "Ademloos" van Daniel Lambo. Het beeldje voor de beste kortfilm ging naar "Provence" van Kato De Boeck. Het gala, gepresenteerd door Francesca Vanthielen, betekent meteen het einde van de dertiende editie van Filmfestival Oostende. Het festival lokte dit jaar meer dan 45.000 bezoekers. De volgende editie zal pas plaatsvinden in januari 2021.