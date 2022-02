Dit woordspelletje is hét gamefenomeen van het moment.

Het belooft een mooi voorjaar voor gamers te worden, met grote kleppers als Horizon Forbidden West en Gran Turismo 7 in aantocht, maar hét spel dat voorlopig het meest over de tongen gaat is een klein, sympathiek, gratis woordspelletje genaamd Wordle. In oktober vorig jaar zette Josh Wardle, een software engineer bij Reddit, de minigame op zijn website, een cadeautje voor zijn vrouw om in de zetel te spelen. De regels zijn simpel - of toch voor wie zich Lingo op de Nederlandse televisie herinnert. Elke dag moet je een Engels woord van vijf letters proberen te raden. Iedereen krijgt dezelfde opgave. Je hebt zes pogingen. Bij elke gok worden de letters groen (juiste letter op de juiste plaats), geel (juiste letter op de verkeerde plaats) of grijs (verkeerde letter). De twist: er is maar één woord per dag, wat betekent dat je na elk spelletje, goed voor een minuut of drie, een dag moet wachten tot het volgende verschijnt. Dat blijkt nóg verslavender. In enkele maanden tijd groeide het aantal Wordle-spelers van enkele tientallen naar meer dan 3 miljoen. Met dank aan een ander handigheidje dat Wardle erin stak: met één klik kun je het kleurblok van je resultaat delen op Twitter. Een trots moment voor de ene, een bron van ergernis voor al de anderen, maar het maakte wel dat Wordle in geen tijd uitgroeide tot een collectief cultureel fenomeen. Jimmy Fallon en Gerri uit Succession deelden hun scores. Twitter zag zich al genoodzaakt om Wordlinator te bannen, een bot die té trotse Wordle-delers het spel van de volgende dag spoilde. Als je 'wordle' googelt, verandert het logo van Google in een wordle. Wordle #219 - de oplossing van de dag was 'knoll' - was een event op Twitter omdat het woord zo moeilijk was. Er gaat geen dag voorbij zonder Wordle-gerelateerd nieuws. Nog een neveneffect: aangezien de officiële Wordle enkel te spelen is via powerlanguage.co.uk, regende het copycats in de appstores die het succes wilden kapen. Wat dan weer voor een rist parodieën zorgde als Sweardle ( Wordle met scheldwoorden), Lewdle ( Wordle met vieze woorden), Queerdle (een yassificatie van Wordle), Letterle ( Wordle met één letter) en Absurdle ( Wordle die geen steek houdt). Zelf heeft Wardle naar eigen zeggen niet de intentie om geld te verdienen aan zijn onverwachte succesverhaal. Soms is het internet nog altijd een mooie plek. 1) Ga bij uw eerste poging voor zo veel mogelijk klinkers. Denk: 'adieu', 'audio', 'ouija' of 'auloi'. De basis tot Wordle-succes zit 'm in eerst de juiste klinkers identificeren. 2) De meest gebruikte letters in de Engelse taal zijn e, a, r, i, o, t, n en s. 'Riots', 'snare' en 'tears' zijn dus goede pogingen. 'Quill' en 'xebec' zijn dat niet. (Niettemin: Wordle-respect als u weet wat een xebec is.) 3) Ware Wordle-spelers beginnen elk spel met een nieuw woord als gok. Elke keer met 'adieu' beginnen is voor fakers. Wordle gaat niet over het resultaat. Wordle gaat over innerlijk pronken met je woordenschat. 4) Voor de ervaren spelers: er is een 'hard mode', die je rechtsboven op het scherm kunt activeren. Heeft maar één nieuwe regel: als je gok een juiste letter op de juiste plaats bevat, dan moet in je volgende poging dezelfde letter op dezelfde plaats staan. In ruil krijg je een subtiele asterisk achter je score als je die online deelt. Patserstijl. - Zoals één twitteraar al voorspelde: 'De dag dat het Wordle-woord 'adieu' is, ontploft het internet.' - Voor mensen zonder impulscontrole: Hello Wordl, eveneens web-based, is Wordle zonder limiet op het aantal spelletjes dat je kunt spelen. Op een rare manier voelt dat niet juist. - Een xebec is een mediterraan zeilschip uit de zestiende eeuw. 'Auloi' is dan weer het meervoud van 'aulos', een soort Griekse dubbele fluit uit de oudheid. Moesten we ook opzoeken. - Waar wij écht op zitten te wachten: een app om met je Karels crypto-resultaat op Twitter te pronken. Zoveel zondagse trots, niemand behalve onze pa om die mee te delen. - Voor wie het liever in het Nederlands doet: woordle.nl en woordje.be