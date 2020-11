De nieuwe Assassin's Creed katapulteert u naar het einde van de negende eeuw, waar u als Viking met enig geweld Engeland mag binnenvallen. En u leert er terloops nog iets mee bij ook.

1. Ja, er waren ook vrouwelijke Vikingen

Toen gameontwikkelaar Ubisoft aankondigde dat spelers zelf kunnen kiezen of Eivor, het speelbare personage in Assassin's Creed Valhalla, een man of een vrouw is, was niet iedereen daar even blij mee. Sommige fans verklaarden dat een vrouwelijke Viking simpelweg historisch incorrect is. Nochtans zijn er behoorlijk wat wetenschappelijke aanwijzingen dat er wel degelijk vrouwelijke krijgers waren. Sterker nog: Vikingen waren voor hun tijd relatief progressief op het vlak van gendergelijkheid, als ze geen slavin waren weliswaar. Zo kregen ze in tegenstelling tot veel andere middeleeuwse vrouwen enkele basisrechten en mochten ze erven, scheiden en grond bezitten.

...

Toen gameontwikkelaar Ubisoft aankondigde dat spelers zelf kunnen kiezen of Eivor, het speelbare personage in Assassin's Creed Valhalla, een man of een vrouw is, was niet iedereen daar even blij mee. Sommige fans verklaarden dat een vrouwelijke Viking simpelweg historisch incorrect is. Nochtans zijn er behoorlijk wat wetenschappelijke aanwijzingen dat er wel degelijk vrouwelijke krijgers waren. Sterker nog: Vikingen waren voor hun tijd relatief progressief op het vlak van gendergelijkheid, als ze geen slavin waren weliswaar. Zo kregen ze in tegenstelling tot veel andere middeleeuwse vrouwen enkele basisrechten en mochten ze erven, scheiden en grond bezitten. Het is zowat het clichébeeld van de Viking: brede, langharige mannen met een indrukwekkende gezichtsbeharing en gehoornde helmen. In Valhalla kunt u uw Viking dan weer opleuken met pelsen sjaaltjes, lederen handtassen, gezichtstatoeages, bottines en helmen zónder hoorns. De hoofddeksels die meestal worden geassocieerd met Noormannen zijn immers niet meer dan een hardnekkige mythe, mee in het leven geroepen door een kostuumontwerper genaamd Carl Emil Doepler. Die besloot onder het mom van artistieke vrijheid middeleeuwse Duitse helmen op de hoofden van fictieve Vikingen te plaatsen in Richard Wagners opera Der Ring des Nibelungen uit 1876. Alleen werd die outfit vervolgens zo iconisch dat zelfs de hedendaagse popcultuur zich er nog vaak aan laat vangen. Ubisoft heeft niet zomaar een huishistoricus aangesteld voor zijn games. Een van de opvallendste opdrachten die u in Valhalla dient uit te voeren, is een vrouw genaamd Bil helpen om haar kam terug te vinden in ruil voor wat qualitytime met haar. Daar moet u wel wat moeite voor doen. 'I spent an hour looking for that bloody comb', verklaart een gefrustreerde gamer op Twitter. Klinkt misschien als een vreemde missie, maar in feite houdt het steek. Volgens historici waren Vikingen namelijk behoorlijk netjes, trimden ze hun baard, wisselden ze geregeld van outfit, namen ze vaker een bad dan andere volkeren uit die tijd en kamden ze graag hun lange haren. Het mag gezegd worden: de avatars in Valhalla zien er ondanks hun wrede levensstijl verbazingwekkend verzorgd uit. Als ze niet onder het bloed zitten, tenminste. Na de piramiden uit het oude Egypte (Assassin's Creed Origins) en het Parthenon in Griekenland (Assassin's Creed Odyssey) mochten de makers van Assassin's Creed zich dit keer uitleven op iets minder voor de hand liggende monumenten. Het bekendste dat u in Valhalla zult tegenkomen is allicht Stonehenge. Verder kunt u onder meer de Muur van Hadrianus bezoeken en door Londen, Winchester en York wandelen zoals ze er destijds bijlagen: een tikje verwaarloosd. De crew trok ter voorbereiding van het spel speciaal naar Engeland en Noorwegen om inspiratie op te doen. Bijlen, hamers, zwaarden, harpoenen, speren en bogen: in Valhalla krijgt u heel wat opties om de vijand te verslaan. Als kers op de taart kunt u uw wapens laten opknappen bij de lokale wapensmid én krijgt u de kans om allerhande vaardigheden aan te leren die u in het dagelijkse leven hopelijk nooit nodig heeft, zoals uw pijl insmeren met vergif. Volgens Thierry Noël, de huishistoricus van Ubisoft, hadden Vikingen het bijzondere talent om van alles dat ze in hun handen kregen wapens te maken. Ideaal om u tijdens deze tweede lockdown eens goed uit te leven, dus.