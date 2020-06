Na acht jaar is Gentenaar Lucas Selfslagh bijna klaar om zijn passieproject op de wereld los te laten: een virtuele versie van zijn stad gebaseerd op Grand Theft Auto. Als kers op de taart wil hij met Ghent Theft Auto zelfs virtuele Gentse Feesten op poten zetten.

Gent virtueel nabouwen: hoe kom je op zo'n waanzinnig plan?

...

Gent virtueel nabouwen: hoe kom je op zo'n waanzinnig plan? Lucas Selfslagh: Ik was destijds een architectuurstudent met twee linkerhanden. Maquettes bouwen was niet bepaald mijn sterkste kant, dus begon ik 3D-modellen van mijn ontwerpen te maken. Daardoor kwam ik op het idee om Gent na te bouwen als een mod van Grand Theft Auto IV. Intussen is Ghent Theft Auto een op zichzelf staand spel geworden en heb ik al 211 vierkante kilometer in beeld gebracht. De nauwkeurigheid waarmee je te werk gaat, is indrukwekkend. Van de Sint-Baafskathedraal tot vuilnisbakken en vliegroutes: alles klopt. Hoe begin je daaraan?Selfslagh: Ken je de uitdrukking 'Hoe eet je een walvis op? Hapje per hapje'? Op het eerste gezicht lijkt het een onmogelijk project, maar stap voor stap kom je er wel. De voorbije jaren heb ik me vooral gefocust op de details, zoals de positie van de zon: die komt perfect overeen met de echte zonnestanden in Gent. Ik denk dat ik alle eclipsen van de jaren 1600 tot 2600 heb gebruikt. Dat lijkt misschien onbelangrijk, maar ik wil een zo realistisch mogelijk spel creëren.Niet slecht bedoeld, maar dat klinkt lichtjes obsessief. Selfslagh: (lacht) Maak je geen zorgen, ik heb intussen ook geleefd. Ghent Theft Auto is en blijft een uit de hand gelopen hobby. Ik geef toe dat het monnikenwerk was, maar af en toe heb je ook gewoon geluk. Zo zag ik op een dag in een Duitse game per toeval een exacte kopie van het postkantoor op de Korenmarkt staan. Het enige wat ik hoefde te doen, was het terug op zijn oorspronkelijke plaats zetten. Momenteel loopt er een crowdfunding om virtuele Gentse Feesten te organiseren. Selfslagh: Klopt. Ghent Theft Auto was in tegenstelling tot het echte GTA nooit bedoeld om auto's te stelen of wild in het rond te schieten, maar om mensen samen te brengen. De Gentse Feesten zijn het summum van samenhorigheid. Ik héb een virtuele versie van Gent, dus waarom dan geen virtuele feesten houden? Ik ben een kermis aan het bouwen, er zullen concerten worden gelivestreamd en net als tijdens de echte Gentse Feesten raak je waarschijnlijk je vrienden kwijt. Maar het allerbelangrijkste vind ik de spontaniteit. Zo wil ik iedere dag iets speciaals doen. Een gigantische Daniël Termont die uit de hemel komt vallen of zo. De Gentse gekheid, die wil ik heel graag in Ghent Theft Auto steken. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Selfslagh: (denkt na) Met mijn avatar in de Belfortstraat gaan staan en al die mensen zien passeren. Na acht jaar wordt dat een mooi hoogtepunt.