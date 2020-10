De Nederlandse politie heeft zaterdag in het Julianakanaal in het Nederlands-Limburgse Stein het levenloze lichaam van de Hasseltse Youtuber Kastiop, Kacper Przybylski (22), teruggevonden.

De bekende vlogger was sinds vrijdag 23 oktober vermist. In de buurt waar zijn lichaam in het water lag werd ook zijn auto teruggevonden. Op last van het parket van Limburg is in Nederland een onderzoek gevoerd naar de doodsoorzaak. 'Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de inmenging van derden bij zijn dood', aldus Anja De Schutter van het parket van Limburg.

Donderdag was er nog een grootscheepse zoekactie georganiseerd in het Albertkanaal in de omgeving van Stokrooie bij Hasselt. Door een combinatie van factoren en omdat zijn gsm-signaal daar nog opgepikt was, werd beslist om daar een zoeking te doen.

Uiteindelijk werd zaterdag zijn lichaam rond 11 uur door voorbijgangers opgemerkt in Stein, een buurgemeente van Maasmechelen. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een misdrijf.

Przybylski postte op Youtube vooral video's over games.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

