Een dodelijke plaag, een rondje knokken met Dimitri Vegas en veel pessimisme: het beste van het gamejaar voor u gebundeld.

10 Tom Clancy's The Division 2

Red als lid van een elitegroep burgeragenten Washington D.C. van de ondergang in dit als tactische shooter verpakte futuristische doembeeld.

9 Blood & Truth

Dit actierijke misdaadspel bewijst dat er nog leven zit in de PlayStation VR-bril. Blitse vuurgevechten en wilde achtervolgingen vormen de hoofdmoot.

8 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Ook in deze Nintendo Switch-versie zijn honderd speeluren onvoldoende om tot de bodem van deze indrukwekkende fantasyervaring te graven.

The Witcher © -

7 Devil May Cry 5

Demonen die de wereld verzieken: élk excuus is goed voor hacking and slashing aan de lopende band, zéker als dat zo stijlvol gebeurt als in deze Japanse topper.

6 Control

De Finse studio achter de Max Payne-serie presenteert een unieke game-ervaring die zich voltrekt in een hypermoderne wolkenkrabber tjokvol bovennatuurlijke bedreigingen.

5 Mortal Kombat 11

Nog steeds hetzelfde verslavend leuke knokspel als in 1992, maar dan vloeiender, sneller en grotesker. Via een gratis Sub-Zero-skin mept u met/op Dimitri Vegas.

4 A Plague Tale: Innocence

U zoekt antigif tegen de kerstmeligheid? Ga voor dit grimmige survivalspel, dat zich afspeelt tijdens de uitbraak van een dodelijke plaag.

A Plague Tale: Innocence © -

3 Death Stranding

Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux en Guillermo del Toro passeren de revue als spelpersonages. De gameplay is monotoon, gedurfd en uniek.

2 The Outer Worlds

De makers van Fallout presenteren een met stuurbare verhaallijnen doorspekt onheilspellend toekomstbeeld dat zich afspeelt in een ruimtekolonie.

1 Resident Evil 2

Deze bij momenten zenuwslopend spannende survival-horrortrip bewijst dat remakes - héél soms - nóg beter kunnen zijn dan het origineel.