De Koreaans-Amerikaanse producer, zanger en rapper Yaeji heeft een originele manier bedacht om haar fans bezig te houden in deze concertarme tijden. Met Woofa Joofa Juice Club lanceerde ze haar eigen game, waarin u kunt dansen op haar recentste mixtape. Zes andere opvallende games van muzikanten.

1. Weezers The End of the Game

...

1. Weezers The End of the Game Jaar 2020 Platform het wereldwijde web Ter promotie van The End of the Game, de eerste single van hun nog te verschijnen album Van Weezer, verraste Weezer met deze gelijknamige game. Daarin brengen ze een ode aan klassiekers als Street Fighter II en Teenage Mutant Ninja Turtles en maken ze het je zo onmogelijk mogelijk om het spel uit te spelen. Nadat je een van de bandleden hebt gekozen als speler, word je in sneltempo door de eerste negenennegentig levels gekatapulteerd om het uiteindelijk op te nemen tegen een gigantische alien. Tussendoor kun je extra levens winnen door allerlei Weezer-referenties te verzamelen, waaronder een blik pork and beans en een pot surfwax. Voor wie toe is aan een nieuwe tijdverspilling: het spel is gratis beschikbaar via uw webbrowser. 2. 50 Cents Bulletproof Jaar 2005 Platform PlayStation 2, PSP, Xbox Toegegeven, de titel is een ietwat verrassende keuze voor een man die ooit negen kogels in zijn lijf kreeg. In Bulletproof help je de rapper om wraak te nemen voor die moordpoging. Tussendoor loopt je avatar enkele vermomde beroemdheden tegen het lijf. Dr. Dre leent zijn stem aan een wapenhandelaar, Eminem vertolkt een corrupte politieagent en DJ Whoo Kid speelt een versie van zichzelf die bootlegs van 50 Cents rapcrew G-Unit probeert te verkopen. Er gingen meer dan een miljoen kopieën van het spel over de toonbank. Vier jaar later volgde de sequel Blood on the Sand, waarin 50 Cent naar het Midden-Oosten trekt om terroristen te verslaan en een met diamanten versierde schedel terug te eisen. Die was een minder groot succes. 3. Peter Gabriels Xplora1: Peter Gabriel's Secret World Jaar 1993 Platform cd-i, Macintosh, pc Extra schouderklopjes voor Peter Gabriel, die zijn game zelf ontworpen heeft. Xplora1 is een soort interactieve kennismaking met zijn oeuvre, en dan vooral met zijn plaat Us, die een jaar eerder was verschenen. Via verschillende minigames krijg je exclusieve content te zien, waaronder backstagefilmpjes en informatie over Amnesty International. Brian Eno komt je zelfs een handje helpen. Anno 2020 ziet Xplora1 er iets minder spectaculair uit, maar destijds was de game opvallend innovatief en werd hij door de Academy of Interactive Arts & Sciences bekroond met enkele awards. 4. Britney Spears' Dance Beat Jaar 2002 Platform Game Boy Advance, pc, PlayStation 2 Uiteraard kreeg ook Britney Spears haar eigen game, die er min of meer uitziet zoals je zou verwachten. De popster (of toch een ietwat verontrustende, geanimeerde versie van haar) zoekt nieuwe achtergronddansers voor haar aanstaande tournee, en je mag auditie doen. Dat betekent onder meer dat je moet bewijzen dat je in de maat kunt dansen op hits als Oops!... I Did It Again en I'm a Slave 4 U en een triviatest moet ondergaan om je Britney-kennis te testen. In ruil krijg je exclusieve video's en de kans om naast Britney te dansen. Ongeveer. 5. Frankie Goes to Hollywoods Frankie Goes to Hollywood Jaar 1985 Platform Amstrad CPC, C64, ZX Spectrum Het concept van deze avant-gardegame is simpel, maar een tikkeltje raar: je dwaalt rond in Liverpool op zoek naar de Pleasuredome. Tussendoor probeer je een 'volwaardig persoon' te worden door allerhande minigames te voltooien en zoveel mogelijk 'pleasure points' te verzamelen in de vorm van hartjes, kruisjes, yin-en-yangspermacellen en iets dat verdacht veel wegheeft van een dildo. In een van de spelletjes moet je een moord oplossen waarvan de dader een vegetarische atheïst met een voorliefde voor rode wijn blijkt te zijn. Elders mag je pingpong spelen met de hoofden van Ronald Reagan en Konstantin Tsjernenko die balletjes naar elkaar spuwen. 'Een interessant spel', luidde een recensie destijds. Daar kunnen wij weinig tegen inbrengen. 6. Aerosmiths Revolution X Jaar 1994 Platform arcade, pc, PlayStation, Sega Genesis, Sega Saturn, SNES Onder het motto 'music is the weapon' kwam Aerosmith op de proppen met Revolution X, een shootergame die oorspronkelijk als arcadegame verscheen. Je belandt er als speler in een dystopische wereld waarin je het moet opnemen tegen New Order Nation, een autoritair regime dat wordt geleid door iemand die Helga heet, zowat alle vormen van jongerencultuur verbiedt en de bandleden van Aerosmith ontvoerd heeft. Gelukkig blijk je helikopters te kunnen neerhalen door er cd's naar te gooien. Als beloning voor dat harde werk krijg je een concert van de rockers, inclusief afterparty.