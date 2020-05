Veertig jaar geleden werd Pac-Man aan het publiek voorgesteld. Het schijnbaar simpele spel had een onnavolgbare invloed op de gamewereld.

Het is exact veertig jaar geleden dat de gele veelvraat aan het publiek voorgesteld werd. Oorspronkelijk heette het mannetje Puck-Man, omdat de ronde vorm deed denken aan een hockeypuck. Uit angst dat vandalen die P in een F zouden veranderen, werd de naam al snel veranderd naar Pac-Man. Het concept van het spel is erg eenvoudig. Leid Pac-Man doorheen een doolhof en probeer alle bolletjes op te eten voor de spookjes je te pakken krijgen. Naar hedendaagse standaarden lijkt het een banale game, maar destijds was het spel revolutionair.De kracht van personagesPac-Man was de eerste videogamemascotte ooit. In vroeger ontwikkelde games zoals Space Invader moest de speler een anoniem ruimteschip besturen, maar in Pac-Man kreeg het hoofdpersonage van het spel eindelijk een naam en een gezicht. Niet enkel Pac-Man, ook de verschillende spookjes hadden elk hun eigen kleur én naam. Veel psychologische diepgang hadden de eerste gamepersonages misschien niet, maar voor het eerst kregen ze toch een fractie van een identiteit.Artificiële intelligentie De spookjes hebben niet alleen een eigen naam, maar gedragen zich ook anders in het spel. Zo zal Blinky (de rode) altijd agressief de achtervolging inzetten, terwijl Pinky (de roze) net zal proberen om de speler voor de voeten te lopen om hem in te sluiten. Om op de bewegingen van de speler te kunnen reageren, werd er tijdens het programmeren van de vijanden voor het eerst gebruik gemaakt van artificiële intelligentie, een techniek die in hedendaagse games niet meer weg te denken is.KrachtvoerOok de power-up is een vast begrip geworden in de gamewereld: een soort tijdelijke bonus waarmee je je vijanden even te lijf kunt gaan in plaats van bang weg te lopen. Dit concept werd net zoals artificiële intelligentie voor het eerst gebruikt in Pac-Man. De dikkere bollen die de speler kan oprapen om alle spookjes even blauw en kwetsbaar te maken, staan in de digitale geschiedenisboeken vermeld als de allereerste power-ups.Gamer girlsPac-Man veranderde niet alleen de games, maar ook hun publiek. Toru Iwatami, de Japanse bedenker van het spel, vond dat games te veel op een mannelijk publiek gericht waren omdat ze bijna allemaal draaiden rond sport en oorlog. Na een trage start werd de game populair en tegen 1982 had Pac-Man wereldwijd succes geboekt. Iwatami zelf beweerde altijd dat hij dat succes te danken had aan een vrouwelijke spelerbasis die dankzij zijn nieuwe concept de weg naar de arcade gevonden hadden. Iwatami's vernieuwing wierp haar vruchten af, en dankzij de bredere doelgroep en de innovatieve gamemechanismen werd Pac-Man een figuur die zijn plaats in het collectieve geheugen voorgoed opeiste.