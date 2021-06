Bezoekers van het Gentse Van Eyck-zwembad kunnen vanaf dinsdag aan de inkom een onderwateraudiotoestel vragen. Daarop staat een luisterverhaal over de gebroeders Van Eyck en hun nakomelingen, ingelezen door stadsraconteur Wouter Deprez en theatermaaksters Elena Peeters en Mira Bryssinck.

Het Gentse bedrijf Chase Creative heeft OMG! De Van Eyck-podcast ontwikkeld naar aanleiding van het Van Eyck-jaar 2020-2021. Luisteraars kunnen de onderwaterspeler gratis meenemen als ze gaan zwemmen en worden ondergedompeld in een luisterspel waarin ze kennismaken met podcastmaakster Tatiana, gespeeld door Elena Peeters.

Zij ontmoet in het zwembad Johannes van Eyck, de achter-achter-achter-kleinzoon van grootmeester Jan van Eyck, vertolkt door Wouter Deprez. Maar dan verschijnt ook Marie, gespeeld door Mira Bryssinck, op het toneel. De achter-achter-achter-kleindochter van Hubert van Eyck (broer van Jan), die ook aanspraak wil maken op het familiefortuin.

De onderwaterpodcast is gratis te beluisteren voor wie gaat zwemmen, maar liefhebbers kunnen hem ook thuis op Spotify afspelen. De eerste drie afleveringen zullen te beluisteren zijn tot eind oktober. (Belga)

