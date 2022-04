De Amerikaanse rockband Foo Fighters treedt zondag niet op tijdens de uitreiking van de Grammy's. Een woordvoerder van de band heeft dat laten weten na vragen van Amerikaanse media over de dood van drummer Taylor Hawkins.

Televisiezender CBS en de organisatie achter de Grammy's, de Recording Academy, lieten woensdag weten dat er tijdens de uitreiking wordt stilgestaan bij het overlijden van Hawkins. 'We moeten er nog uitkomen hoe we dat het beste en zo respectvol mogelijk voor alle betrokkenen kunnen doen', zei CBS-topman Jack Sussman tegen Variety.

'We hebben geduld en blijven tot het laatste moment plannen.' De rockband maakte afgelopen weekend bekend dat Hawkins op 50-jarige leeftijd is overleden. Zijn dood kwam onverwacht, de band zat midden in een toer door Zuid-Amerika. Eerder deze week lieten Foo Fighters al weten alle concerten die voor de komende tijd gepland stonden te annuleren.

