Filmregisseur Nicolas Roeg op negentigjarige leeftijd overleden

De Britse filmregisseur Nicolas Roeg is vrijdag overleden, zo meldt zijn familie. Roeg werd vooral bekend van The Man Who Fell To Earth (1976), de film waarin David Bowie zijn eerste en meest bekende filmrol speelde. Roeg begon zijn carrière als cinematograaf en maakte in 1970 zijn eerste film Performance met Donald Cammel, een thriller waarin Rolling Stones frontman Mick Jagger de hoofdrol bekleedde.

Tien jaar later werkte Roeg samen met Art Garfunkel in Bad Timing. In 1990 maakte Roeg de bekende film The Witches, gebaseerd op gelijknamige kinderboek waarin hoofdrolspeler jongen Luke door heksen wordt veranderd in een muis. Roeg, geboren in Londen in 1928, maakte tal van cultklassiekers waarvan enkelen ook groot commercieel succes hadden.