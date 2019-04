De Zweedse actrice Bibi Andersson, die vooral beroemd werd door haar herhaaldelijke samenwerking met regisseur Ingmar Bergman, is zondag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldden Zweedse media op gezag van de familie.

Berit Elisabeth 'Bibi' Andersson werd in 1935 geboren in Stockholm. Toen ze 15 jaar was, stond ze al voor het eerst voor de camera van Ingmar Bergman, toen ze meespeelde voor een zeepreclame. Het betekende een begin van een lange samenwerking met de gevierde regisseur. In totaal draaiden ze samen dertien films, waaronder Het zevende zegel (origineel Det sjunde inseglet, 1957) en Persona (1966). Anderssons vertolking in die laatste film wordt door sommigen als de beste in haar carrière beschouwd.

Andersson won tijdens haar carrière ook verschillende filmprijzen, waaronder meermaals een Guldbagge, de Zweedse filmprijs. In 1963 sleepte ze ook een Zilveren Beer in de wacht op het filmfestival van Berlijn.

Ze speelde in 2009 mee in haar laatste film. Dat jaar kreeg ze een beroerte, waarna ze van het scherm verdween. Op Twitter spreekt het Zweedse Filminstituut van 'een van de bekendste actrices van Zweden'. 'Bibi Anderssons verworvenheden voor de Zweedse cinema kunnen niet worden overschat', aldus het hoofd van het instituut, Anna Serner.