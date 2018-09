Zin om uw filmkennis te testen? Schrijf u dan nu in voor de Knack Filmquiz

Bent u een filmconnaisseur en hebt u zin in een gezellige avond in het gezelschap van Sharon, Seidl en Spielberg? Dan verwelkomt Knack Focus-filmrecensent Dave Mestdach u van harte op de derde editie van de Knack Filmquiz.

Die vindt plaats op zaterdag 17 november om 20 uur in de Handelsbeursin Gent. U kunt zich inschrijven met een team van vier personen, en wel via knack.be/filmquiz.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijvingen - 20 € per team - sluiten af op maandag 5 november (of eerder indien volzet).