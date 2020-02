Donderdagavond schoot de 70ste editie van het Internationaal filmfestival van Berlijn uit de startblokken, met onder meer de nieuwe films van Kelly Reichardt en Javier Bardem op de affiche. Deze titels uit het festivalprogramma houdt u de volgende maanden maar beter in de gaten.

My Salinger Year

Openen deed het festival met My Salinger Year, waarin regisseur Philippe Falardeau het verhaal vertelt van Joanna, een jonge vrouw die ervan droomt schrijfster te worden. Wanneer ze een job aangeboden krijgt van literair agent Margaret grijpt ze die kans. Alles in het bureau lijkt te draaien rond één persoon: cult-auteur J.D. Salinger, die u kent van The Catcher in the Rhye. Joanna krijgt de taak om zijn fanmail beantwoorden. In contrast met haar job op het luxueuze bureau staat haar armoedige leven met haar vriend. De hoofdrol is voor Margaret Qualley, vorig jaar nog te zien in Once Upon a Time... in Hollywood.

The Roads Not Taken

In dit drama van Sally Potter zien we Javier Bardem als geestelijk verwarde man die wordt gesteund door zijn dochter Molly (Elle Fanning). We volgen de twee een dag lang doorheen New York: Leo hallucineert over andere levens die hij had kunnen leiden terwijl Molly worstelt met haar vaders geest en haar eigen pad. Benieuwd naar de combinatie tussen Bardem, die in 2008 een Oscar won als huurmoordenaar in No Country For Old Men, en Fanning, die een eigenzinnig parcours rijdt in indiefilms als The Neon Demon.

First Cow

'De competitie op het festival is zelden het sterkste onderdeel en haalt al jaren niet meer het niveau van de wedstrijden in Cannes en Venetië', zegt Knack Focus-filmredacteur Dave Mestdach . Veel grote auteursnamen zijn er niet in te vinden, behalve dan die van Kelly Reichardt. De cineast achter minimalistische arbeidersdrama's als Meek's Cutoff en Certain Women vertelt met First Cow het verhaal van Cookie, kok voor een bende pelsjagers in Oregon. Wanneer hij een Chinese immigrant ontmoet, ontstaat een vriendschap die uiteindelijk leidt tot handel in cakes en een dure melkkoe.

Hillary

In Berlijn is er ook plaats voor documentaires. Zo wil Nanette Bursteins een waarachtig beeld schetsen over wie de 'echte' Hillary Clinton is. Ze sprak met Clintons secretaris en haar echtgenoot Bill en heel wat van Clintons vrienden en vijanden. We krijgen op een niet-chronologische manier een portret voorgeschoteld, dat ons moet helpen om alle puntjes rond de politica en voormalige presidentsvrouw te verbinden.

Victoria

Iets van eigen bodem om naar uit te kijken. Documentairemakers Isabelle Tollenaere, Liesbeth De Ceulaer en Sofie Benoot zetten Lashay T. Warren centraal. De man heeft een zwaar verleden achter zich en probeert iets nieuws op te bouwen in California City, een nog onvoltooide stad die een tweede Los Angeles moet worden. Vooral Lashays herinneringen aan vroeger en zijn missie om een nieuwe thuis te creëren staan in de schijnwerper.

Kød & Blod

Nadat de 17-jarige Ida haar moeder is verloren in een auto-ongeluk, wordt ze opgevangen door haar tante en drie neven. Op het eerste gezicht gaat alles er liefdevol aan toe, maar Ida's nieuwe gezin blijkt er maffiose activiteiten op na te houden en komt in conflict met de politie. Kiest Ida voor hen of haar eigen leven, vraagt de Deense Jeanette Nordahl zich af in haar intense debuut Kød & Blod. Onder meer het camerawerk en de elektronische soundtrack zijn opmerkelijk te noemen.

Mogul Mowgli

Zed is een Pakistaanse rapper die op het punt staat om door te breken. Net op dat moment krijgt hij een auto-immuun ziekte, waardoor zijn doorbraak lijkt te verdwijnen. Hij verzinkt in een enorme crisis waarbij herinneringen van vroeger en van zijn vader weer opduiken. Regisseur Bassam Tariq, zelf ook uit Pakistan afkomstig, was hiervoor al coregisseur van het positief onthaalde These Birds Walk, waarmee hij verschillende prijzen won.

