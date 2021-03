Indien radicale fans niet heel hard #ReleaseTheSnyderCut geschreeuwd hadden, zou Zack Snyder nooit miljoenen hebben gekregen voor een alternatieve versie van Justice League, de mislukte superheldenfilm met Batman, Superman en Wonder Woman. Een reconstructie.

Tien jaar geleden stellen stripgigant DC Comic en filmgigant Warner Bros beschaamd vast dat ze met veel bekendere superhelden onderdoen voor de films van eeuwige rivaal Marvel. De miljoenenwinst die het Marvel Cinematic Universe genereert, steekt hen de ogen uit en ze besluiten ook zo'n universum uit te rollen: het DC Extended Universe. De opdracht wordt voor het grootste deel toevertrouwd aan Zack Snyder, de specialist in donkere, macho bombast die populair werd met 300 en Watchmen. Met beperkt succes lanceert hij in 2013 Henry Cavill als somberende Superman in Man of Steel. Stap twee, een kamp tussen de DC-boegbeelden Batman en Superman, kan evenmin de enorme verwachtingen inlossen. De critici wrijven Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) een slecht script en een hoogdravende, humorloze sfeer aan. De kritiek doet de Warner-top twijfelen: is Snyders donkere visie commercieel wel de interessantste?

Justice League, een superheldenmash-up met naast Batman en Superman ook Wonder Woman, Aquaman, The Flash en Cyborg, heeft de haven al verlaten en Snyder heeft de kapiteinspet op. Twee hooggeplaatste piefen moeten dan maar babysitten : dagelijks op de set controleren of Snyder de film wel met voldoende luchtigheid injecteert. Na de opnames is de speelduur een groot twistpunt. Warner eist een film van twee uur. Snyder vindt dat veel te weinig. Zulke conflicten zijn er wel vaker als er veel op het spel staat. Maar dan ontneemt een privédrama Snyder en zijn echtgenote, producent Deborah Snyder, alle lust om nog robbertjes met studiobonzen uit te vechten. Hun twintigjarige adoptiedochter Autumn pleegt zelfmoord. De Snyders plooien twee jaar op zichzelf terug. Warner haalt er verdacht snel Joss Whedon bij, de regisseur die voor Marvel de Avengers op de rails heeft gezet. Officieel overziet hij alleen maar de verdere afwerking. In de praktijk herschrijft en herfilmt hij voor naar verluidt 25 miljoen dollar. Snyder schat dat slechts een vierde van zijn werk de final cut heeft gehaald. Een succes is Whedons 'reddingsoperatie' hoegenaamd niet. In november 2017 hakt de pers Justice League in de pan. Van de verhoopte miljard dollar wordt slechts 657 miljoen opgehaald aan de bioscoopkassa's. Eind slecht, al slecht. Blockbusters genoeg. Op naar de volgende? Nee. Nu wordt het pas echt interessant. *** Vrijwel meteen na de bioscooprelease roeren teleurgestelde diehard fans zich op social media. Het idee leeft dat er een langere en veel betere versie van Justice League bestaat: Snyders versie. Die wordt opgeëist. Zo'n versie bestaat op dat moment echter niet. Het enige wat in de buurt komt, is een versie die Snyder op zijn laptop heeft staan en die even afgewerkt is als een auto zonder koetswerk of wielen. Maar dat is lang onduidelijk en houdt de fans niet tegen. Na een maand is de storm nog steeds niet gaan liggen. Na een jaar nog altijd niet. De hashtag #ReleaseTheSnyderCut blijft maar aan populariteit winnen. Fans leggen samen om een vliegtuig met een #ReleaseTheSnyderCut -banner boven Warners studiogrond en boven de Comic-Con-bijeenkomst in San Diego te laten cirkelen. Ze betalen ook voor een peperduur billboard op Times Square en zamelen bij wijze van steun aan de Snyders geld in voor de American Foundation for Suicide Prevention. Met Gal Gadot en Ben Affleck kennen zowel Wonder Woman als Batman hun steun toe aan de #ReleaseTheSnyderCut-beweging. Alleen omvat die ook een aantal fanatiekelingen die de grenzen van het fatsoen overschrijden. De bazen bij Warner moeten de ene Twitter-aanval na de andere doorstaan. Filmjournalisten en al wie durft te twijfelen aan de genialiteit van Zack Snyder of het belang van Justice League krijgen een trollenleger over zich heen. Radicale fans kom je in de filmwereld minder vaak tegen dan in pakweg het voetbal of de muzieksector, maar ze bestaan wel. De Fast & Furious-franchise vertroetelt ze. De Star Wars-franchise probeert dat ook, maar dat loopt niet altijd goed af. Toen regisseur Rian Johnson met The Last Jedi de ruimtesaga een toekomst trachtte te geven in plaats van in het verleden te blijven hangen, moest hij net niet onderduiken. Ook een van zijn actrices, Kelly Marie Tran, leerde de dark side van misnoegde Star Wars-fanatici kennen. Ze wiste al haar Instagram-posts na een stortvloed aan racistische en seksistische beledigingen. Fans van de zeer grappige animatiereeks Rick and Morty gingen door het lint toen McDonald's hen niet kon voorzien van szechuandipsaus, de heilige graal uit het derde seizoen. Het is goed mogelijk dat fangroepen zich de volgende jaren nog feller manifesteren. Want zeuren blijkt te helpen. De gebeden van de #ReleaseTheSnyderCut-beweging zijn verhoord. Op 18 maart verschijnt Zack Snyder's Justice League op HBO Max. In de landen waar Warner zijn nieuwe streamingsplatform nog moet uitrollen, zoals België, is de Snyder Cut digitaal te koop. Hoe dat is kunnen gebeuren? *** De promotiecampagne trekt voluit de kaart van de fans die nu 'krijgen wat ze willen', maar er spelen meer zaken een rol. Ten eerste keerde het tij. Het DC Extended Universe boekte na 2017 eindelijk enkele successen met Aquaman en vooral Wonder Woman. Snyder effende het pad voor die films, onder meer door respectievelijk Jason Momoa en Gal Gadot voor die rollen te casten. Enig eerherstel voor de man die Justice League om dramatische redenen had moeten lossen, mocht dus wel. Maar bovenal zag Warner een prachtige stunt om haar nieuwe streamingdienst HBO Max maximaal onder de aandacht te brengen. High profile-projecten zijn de scudraketten van de streamingoorlog. De bekendmaking in mei vorig jaar dat de Snyder Cut eraan kwam, was al een publicitaire voltreffer. Daar komt nu nog een heel pak bij. Omdat zo goed als alle blockbusters op stal worden gehouden tot de bioscopen wereldwijd weer openen, is Zack Snyder's Justice League zonder noemenswaardige concurrentie een van de grote filmevenementen van het voorjaar. Het verklaart waarom Zack Snyder in november 2019 de topman van Warner over de vloer krijgt. Snyder, die de #ReleaseTheSnyderCut-beweging af en toe sluw rugwind gaf, lacht in zijn vuistje. Op de vraag of HBO Max zijn ruwe montage van Justice League mag uitbrengen, antwoordt hij resoluut nee. Dat manoeuvre zou Warner in een goed daglicht plaatsen en van al die boze fans verlossen, maar daar heeft Snyder niets aan. Integendeel, hij vreest dat de release van een onafgewerkte 'shitty' versie het gerucht zal versterken dat ook zijn versie een ramp was. 'Geen denken aan dat ik dat had laten gebeuren. Dan had ik nog liever dat de Snyder Cut voor altijd een mythische eenhoorn was', vertelt hij in Vanity Fair. De onderhandelingen draaien in Snyders voordeel. Hij krijgt een bom geld om zijn Justice League af te werken. Hij spreekt zelf over zeventig miljoen dollar, maar dat bedrag kan aangedikt zijn om het verrijzenisverhaal nog meer kleur te geven. Dit keer krijgt hij de vrije hand en mag hij het verhaal zo lang (vier uur) en duister maken als hij maar wil. Hij bedenkt een nieuw einde, steekt Superman in een zwart pak in plaats van het iconische blauw en rood en voegt Jared Leto's Joker aan de mash-up toe. Zack Snyder's Justice League zou eindigen met Hallelujah van Leonard Cohen, het lievelingslied van Snyders overleden dochter. De bal ligt nu in het kamp van de fans. Ook zonder de nieuwe Justice League zou Snyder dit voorjaar overigens zijn comeback hebben gemaakt. Op 21 mei pakt hij op Netflix uit met Army of the Dead, een spektakelstuk over geldzoekers in een door zombies geteisterd Las Vegas. Joss Whedon, die momenteel onder vuur ligt wegens vermeend onbetamelijk gedrag tijdens onder meer de reshoots van Justice League, is er alvast met zijn tengels afgebleven.