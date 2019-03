Zes gore streken van Mötley Crüe die wellicht níet in hun Netflixfilm zullen zitten

'Het ongelooflijke verhaal van 's werelds beruchtste band.' Zo wordt The Dirt aangekondigd, een Netflixfilm over de Amerikaanse hardrockband Mötley Crüe. Er staat niet: 'Heel veel smeerlapperij, gore shit en zielige toestanden van een bende kinderachtige rockers', wat een correctere omschrijving zou zijn. Enkele voorbeelden daarvan, voor het geval die de film niet gehaald hebben.

The Dirt (geregisseerd door Jeff Tremaine, de man verantwoordelijk voor vier Jackass-films) is gebaseerd op de gelijknamige autobiografie van de groep uit 2001. Het boek, dat de periode van begin jaren tachtig tot eind jaren negentig bestrijkt, had zijn titel niet gestolen. Laat u dus niet vangen door de voorspelbare trailer vol rock-'n-rollclichés. De enige, maar dan ook de énige manier waarop Netflix deze waargebeurde orgie van drugs, geweld, decadentie en veel, héél véél vrouwonvriendelijke situaties in deze politiek correcte MeToo-tijden op een breed publiek kan loslaten, is door flink te knippen in het originele verhaal. Daarom: fragmenten waarvan wij héél verbaasd zouden zijn dat ze film hebben gehaald.

...