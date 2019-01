YouTube treedt op tegen gevaarlijke challenges na 'Bird Box'

Ook in 2019 lijkt het erop dat een beetje internetgebruiker elke week met een nieuwe hype om de oren wordt geslagen. Het nieuwe jaar bracht onder meer al de Book Cover Challenge - post een week lang elke dag de omslag van een boek dat je heeft geraakt - en de 10 Year Challenge - post twee foto's van jezelf met tien of meer jaar tussen. Die laatste is niet zo onschuldig als het lijkt, waarschuwde tech-expert Kate O'Neill op de site van Wired. Volgens haar kan Facebook de oude foto's inzetten om gezichten beter te herkennen.

Toch is dat risico klein bier vergeleken met dat van de Bird Box Challenge. Net zoals de personages in Bird Box, de horrorfilm die Netflix eind vorig jaar lanceerde, proberen YouTubers zoveel mogelijk dingen geblinddoekt te doen. Dat ging van slijm maken en een bad nemen tot met de auto rijden en een tatoeage plaatsen.

Al snel maande Netflix kijkers aan om voorzichtig te zijn en nu volgt ook YouTube met een aanpassing van zijn richtlijnen. Concreet verbiedt de videodienst vanaf nu uitdagingen die tot de dood kunnen leiden, kinderen in gevaarlijke situaties plaatsen. Ook pranks waarin gewonden kunnen vallen, mensen geloven dat ze in gevaar zijn of kinderen emotionele schade wordt berokkend, kunnen niet meer.

De volgende twee maanden verwijdert YouTube alle challenges en pranks die niet meer voldoen aan de regels. Daar zal de videodienst wellicht veel werk aan hebben, want de Bird Box Challenge is niet het eerste gevaarlijke spelletje in zijn soort. De afgelopen jaren daagden YouTubers elkaar ook al uit om tide pods of zakjes wasmiddel te eten, een lepel kaneel naar binnen te werken en zichzelf in te smeren met brandbare stof, om die in brand te steken.