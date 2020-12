Wonder Woman 1984 vestigde een nieuw record tijdens de pandemie door 16,7 miljoen dollar (13.606.575 euro) op te brengen tijdens zijn debuutweekend. Dat is het hoogste bedrag tijdens de lockdown, maar het ligt nog steeds 84% lager dan de voorloper uit 2017.

De verdiensten van de film waren afkomstig van vertoningen in 2100 Noord-Amerikaanse theaters, ongeveer de helft van de theaterschermen van zijn voorganger, volgens Variety. Het resultaat van de box office nummers staat in schril contrast met dat van Wonder Woman van 2017. Die film haalde meer dan 100 miljoen dollar (81.476.500 euro) brutowinst tijdens het eerste weekend van de release.

Eerder werd al vermoed dat Wonder Woman 1984 op weg was naar een recordbrekende opening en zo de 9,3 miljoen dollar (7.577.314 euro) die door Tenet en de 9,7 miljoen dollar (7.903.220 euro) die door Croods 2 tijdens hun respectievelijke openingsweekenden werden binnengebracht, zou overtreffen.

