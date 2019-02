Wie is Elsie Fisher, de ongemakkelijke maar talentvolle actrice in 'Eighth Grade'?

ASL: 15. Vrouw. Verenigde Staten. INSTAGRAM: @elsiekfisher IN HET KORT: Ongemakkelijke tiener met een Golden Globe-nominatie.

IN HET LANG: Naar verluidt durven ouders van pubers niet naar Eighth Grade te kijken. Dat is begrijpelijk. Het filmdebuut van de voormalige comedian en youtuber Bo Burnham schetst geen geruststellend beeld van opgroeien in Instagramtijden. Elsie Fisher speelt Kayla, een meisje dat zich ongemakkelijk door de laatste week van de eighth grade - het tweede middelbaar - worstelt. Op school lijkt niemand haar te kennen, wat ze na de schooluren krampachtig probeert te compenseren op YouTube.

Delen Genegeerd worden is het nieuwe pesten. En dat herken ik heel goed.

Deze pijnlijke coming of age wordt lovend onthaald en Fisher kreeg een Golden Globe-nominatie voor haar rol. Vóór Eighth Grade stond de actrice nochtans op het punt afscheid te nemen van Hollywood.

Fisher leek ooit goed op weg om een kindsterretje te worden. Toen ze vier was, klom ze op het podium van het jazzcafé waar haar vader werkte. Een van de stamgasten kende een agent in Hollywood, en nog voor ze scripts kon lezen speelde Fisher mee in reclamespotjes en de animatiefilm Despicable Me. Maar hoe ouder ze werd, hoe minder rollen ze kreeg. Tienerrollen gingen naar twintigers die hun acnéstadium al waren gepasseerd. Bovendien voelde ze zich een buitenbeentje en worstelde ze met een angststoornis. Pas toen ze het script van Eighth Grade las wist ze: aha, ik ben niet de enige die zich raar en stil voelt. Intussen is Fisher vijftien, en nog steeds een zoekende tiener die niet kan wachten tot ze volwassen is ('I'm ready to pay taxes and crap') en kan beginnen te daten ('Ik val niet op kinderen'), maar wel eentje met een veelbelovende acteercarrière. Binnenkort begint ze aan de opnames van The Shaggs, over de gelijknamige cultband. Fijn weetje: na de opnames van Eighth Grade deed Fisher auditie voor het plaatselijke schooltoneel. Ze kreeg geen rol. Iets zegt ons dat ze daar nu heel veel spijt van hebben.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE: 'Wat Eighth Grade heel goed toont, is dat pesten niet meer gaat over iemand met zijn gezicht in het toilet duwen. Genegeerd worden is het nieuwe pesten. En dat herken ik heel goed.'

TE ZIEN IN: Eighth Grade, vanaf 20/2 in de bioscoop.