'Wetenschap heeft de rol van religie overgenomen. Op het totalitaire af'

Met haar gedurfde filmstijl en haar apart gevoel voor humor en het unheimliche onderscheidt de Oostenrijkse regisseuse Jessica Hausner zich makkelijk van de grijze massa. In Little Joe varieert ze met veel ironie op Frankenstein. 'Binnen twintig jaar win ik de Gouden Palm.'

Little Joe © -

De garantie dat Oostenrijk intellectueel uitdagende cinema zal blijven spuien wanneer Ulrich Seidl en Michael Haneke met pensioen gaan. Dat schreven we vier jaar geleden over Jessica Hausner. Vandaag doe je haar geen plezier meer met complimenten in die trant. 'Ik heb het eerlijk gezegd gehad met vergelijkingen met Haneke. Ik waardeer zijn werk enorm. Daar gaat het niet om. Haneke is een grote filmregisseur. Maar ik maak al jaren films, ik heb een eigen stijl, eigen interesses,' zegt Hausner vriendelijk maar kordaat.

...

