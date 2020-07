De serie Watchmen van HBO domineert de selectie voor de Emmy Awards 2020. Door het coronavirus werden die volledig virtueel bekendgemaakt. In totaal sleept de film 26 nominaties in de wacht.

De sombere superhelden van Watchmen worden gevolgd door de komedie The Marvelous Mrs. Maisel (20 nominaties), de thriller Ozark (18) ex aequo met de zwarte komedie Succession (18). Met vijftien nominaties vervolledigt The Mandalorian, gewijd aan het universum van Star Wars, de top 5.

Voor de 72ste editie steekt Netflix zijn concurrent HBO voorbij met 160 nominaties tegen 107. De Emmy's worden op 20 september uitgereikt op een ceremonie die wellicht ook virtueel zal plaatsvinden, aangezien Los Angeles en omgeving een van de voornaamste haarden van COVID-19 is op het Amerikaanse grondgebied.

