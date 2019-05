Waarom personages met een handicap altijd maar weer bergen moeten beklimmen

Milena Maenhaut Medewerker Knack Focus

'Nothing about us without us' is sinds jaar en dag de slogan van de gehandicaptenbeweging. In de cinema en op tv lijkt die leuze echter niet altijd even hard door te dringen. Van ongeoefende gebarentaal tot de trope van de supergehandicapte: er is het een en ander mis met hoe handicap op het scherm komt.

Hasta La Vista © Fobic Films