Justice Smith, geen rockster, wel een acteur.

Leeftijd: 24 Locatie: Verenigde Staten Instagram: @standup4justice

Nog voor zijn geboorte gingen zijn ouders - beiden zangers - ervan uit dat hun zoon een rockster zou worden. En dus noemden ze hem Justice, zodat het publiek bij ieder concert luidkeels 'We want Justice' kon scanderen. Uiteindelijk werd Justice Smith acteur, maar dat zinnetje lijkt een tweede leven te krijgen onder regisseurs. Nochtans liep Smiths filmcarrière aanvankelijk niet van een leien dakje. Na een eerste rolletje in een Apple-reclame mocht hij meespelen in de Nickelodeon-reeks The Thundermans. Of toch heel even. 'Ik speelde de nogal domme drummer van een kinderband. Na twee afleveringen vervingen ze me door een kerel uit Zweden. Ik kwam daarachter via Instagram. Ze hadden mij noch mijn agent iets laten weten. It was crazy.' Niet dat Smith bij de pakken bleef zitten: een week later scoorde hij een bijrol in de young-adultfilm Paper Towns. Intussen heeft hij ruimschoots bewezen een veelzijdig talent te zijn. Weinig acteurs van zijn leeftijd switchen moeiteloos tussen blockbusters als Jurassic World: Fallen Kingdom en Detective Pikachu, een hoofdrol in Baz Luhrmanns extravagante serie The Get Down en een theaterstuk met Isabelle Huppert. Aan dat indrukwekkend cv voegt hij nu All the Bright Places toe, de langverwachte Netflix-film naar de gelijknamige young-adultroman van Jennifer Niven. Daarin speelt hij Theodore, een tiener die met mentale problemen worstelt en soelaas zoekt bij zijn nieuwe klasgenoot Violet (Elle Fanning). De kans is niet gering dat 'We want Justice' binnenkort ook op menige speelplaats weerklinkt. Een willekeurige quote: 'Mijn slechte ochtendadem houdt me met beide voeten op de grond. Hoeveel succes ik ook heb, ik zal altijd wakker worden met een slechte adem.' Te zien in: All the Bright Places, vanaf 28/2 op Netflix.