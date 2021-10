Where the hell have you been, Twilight-fan?

Gen Z heeft intussen heel wat millennialartefacten van onder het stof gehaald, maar de revival van Twilight deed toch even onze wenkbrauwen fronsen. Voor wie tussen 2008 en 2012 net als Edward Cullen slechts half onder de levenden verkeerde: de boekenreeks van Stephenie Meyer en de daaropvolgende filmfranchise vertellen het verhaal van Bella Swan, een verlegen tiener die een driehoeksverhouding begint met de mysterieuze vampier Edward Cullen en de gespierde weerwolf Jacob Black. Twilight was destijds een monsterhit, verdeelde speelp...

Gen Z heeft intussen heel wat millennialartefacten van onder het stof gehaald, maar de revival van Twilight deed toch even onze wenkbrauwen fronsen. Voor wie tussen 2008 en 2012 net als Edward Cullen slechts half onder de levenden verkeerde: de boekenreeks van Stephenie Meyer en de daaropvolgende filmfranchise vertellen het verhaal van Bella Swan, een verlegen tiener die een driehoeksverhouding begint met de mysterieuze vampier Edward Cullen en de gespierde weerwolf Jacob Black. Twilight was destijds een monsterhit, verdeelde speelplaatsen in Team Edward en Team Jacob en lanceerde de carrières van Kristen Stewart en Robert Pattinson. Maar er waren minstens evenveel haters als Twihards: critici dreven de spot met de films en jezelf outen als fan gaf je street credibility een flinke deuk. Twilight was alomtegenwoordig, maar ook uncool. Omdat de films objectief gezien geen meesterwerken zijn, maar ook omdat ze mikten op tienermeisjes en dus sowieso niet serieus werden genomen. En toch bevinden we ons vandaag in een Twilight-renaissance. In feite begon die al in de zomer van 2020, toen Stephenie Meyer eindelijk de roman Midnight Sun uitbracht, waarin de gebeurtenissen van het eerste Twilight-boek worden verteld door de ogen van Edward. Dit jaar verschenen alle films op Netflix, waardoor een nieuwe generatie de franchise ontdekte. De pandemie hielp daar allicht ook een handje mee. TikTok huisvest miljoenen filmpjes van tieners die zichzelf verkleden als Bella Swan en filmquotes playbacken. Op Twitter levert de account Twilight Renaissance dan weer de beste memes. 'Bella! Where the hell have you been, loca?', een quote uit de film die destijds niemand echt leek op te vallen, prijkt nu op T-shirts. Zelfs popfenomeen Olivia Rodrigo pronkt met Twilight-merchandise en schreef een nummer over Bella en Edward, ook al was ze vijf toen de eerste film verscheen. 'Wacht, is Twilight cool nu?', kopte Vice onlangs verbaasd. Voor millennials die zijn opgegroeid met Twilight is dat inderdaad even schrikken. Zeker omdat de franchise achteraf gezien een pijnlijk beeld van Native Americans schetste en toxische relaties verheerlijkte. (Edward is een 108-jarige vampier die ongevraagd de slaapkamer van een 17-jarig meisje binnensluipt. In 2008 vonden wij dat romantisch.) Alleen: de nieuwe fans kijken op een andere, kritische manier naar de films. Ze zijn zich bewust van de gebreken, maar omarmen de kitsch en absurditeit. Vampieren die glinsteren in de zon. De ongemakkelijke dialogen. De gaten in het plot. Het frequent gebruik van het woord 'chuckled'. De overdreven make-up. Tieners vinden het allemaal hilarisch. Twilight is cringe, maar net daarom zo iconisch.