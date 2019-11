Waarom de regisseur van 'The Last Jedi' een klassieke detective wilde draaien

Regisseur Rian Johnson is terug van a galaxy far, far away. Na Star Wars: The Last Jedi daalt hij weer neer op aarde voor Knives Out, een whodunit in de traditie van Agatha Christie, maar dan met een hedendaagse twist.

© Claire Folger

Na zijn sciencefictionhits Looper (2012) en The Last Jedi (2017) wilde Rian Johnson (45) naar eigen zeggen terugkeren naar zijn kleinschaliger roots én naar zijn jeugdliefde: Hercule Poirot. Vraag de Amerikaanse regisseur naar zijn thuisbibliotheek en de sympathieke veertiger met hinnikende lach kakelt uren door over zijn collectie Agatha Christie-romans en de filmadaptaties met wijlen Peter Ustinov (die maar liefst zes keer de Belgische speurneus Hercule Poirot incarneerde) waar hij gek op was. Als jonge snaak was Johnson verknocht aan die verhalen, waarbij je al lezend Cluedo speelt om de moordenaar te vinden. 'Een goede whodunit is als een puzzel of, beter nog, een goocheltruc. Bestaat er een heerlijker gevoel dan te weten dat je bedot zult worden?'

