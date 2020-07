Een sprookjesachtige overnachting wordt u aangeboden in Hollywoods luxehotel bij uitstek. Richard Gere maakte hier van Julia Roberts een Pretty Woman.

Het hotel

'Sinds de opening in 1928 is ons legendarische pand het favoriete adres van celebrity's, royalty en de internationale elite - en het is niet moeilijk te begrijpen waarom.' Zo presenteert het Beverly Wilshire zichzelf. Het in Carrara-marmer opgetrokken luxehotel kan zich een tikkeltje arrogantie veroorloven. Barack Obama, Drake, Robert Pattinson en Al Pacino hebben er overnacht, Elvis Presley, Warren Beatty, Steve McQueen en John Lennon hebben er gewoond. Voor het zalige openluchtzwembad moesten ze niet eens bijbetalen, voor de massages, schoonheidsbehandelingen en maaltijden van een sterrenchef wel. En niet enkel het hotel biedt alle gelegenheid om te zwelgen in luxe. De buurt doet dat evenzeer. In dit stukje Beverly Hills steken de duurste merken elkaar naar de kroon met hun boetieks. Je kijkt er letterlijk en figuurlijk neer op Los Angeles.

Beverly Wilshire

De film

Pretty Woman is net dertig geworden en dat zie je. Er wordt bijvoorbeeld nog gefaxt in deze romcom, die van Julia Roberts een wereldster maakte. En bij gebrek aan gps was een verloren gereden steenrijke playboy-zakenman in 1990 nog verplicht een straathoer te betalen om de weg te vinden naar het Beverly Wilshire. Zo begint althans deze film van Garry Marshall, die volgens de vele fans varieert op Assepoester en volgens critici van het reactionaire karakter van de prent op de Pygmalionmythe. De miljonair met de tronie van Richard Gere probeert van de voor enkele dagen ingehuurde, goedhartige sekswerker een nette dame te maken. Uiteraard worden ze verliefd. Het filmsprookje werd geen hit door het verhaal maar dankzij de sprankelende vertolking van Julia Roberts. Oneliners timen, smakelijk lachen, onsmakelijk kauwgom kauwen, imponeren met glanzende lieslaarzen, doen alsof Gere een aantrekkelijke, grappige man is: het gaat haar wonderwel af.

De minibar

Ook voor Clueless, Sex and the City: The Movie, Escape from the Planet of the Apes en de HBO-serie Entourage streken filmploegen neer in het Beverly Wilshire. Gamers herkennen er het Rockford Dorset Hotel uit Grand Theft Auto V in.

Het hotel biedt een 'Pretty Woman for a Day'-arrangement aan met 'al wat bij een celebrity-style sprookje hoort'. 'In case I forget to tell you later, I had a really good time tonight', zou Julia Roberts zeggen als je er haar op trakteert. En niet met de ogen knipperen als er op de eindafrekening vijf tot zes cijfers voor de komma staan.

fourseasons.com/beverlywilshire In pandemietijden zijn er nog altijd filmhotels om naartoe te trekken.

