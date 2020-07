Uw derde overnachting deze zomer: het Florentijnse hotel uit het geraffineerde kostuumdrama Room with a View.

HET HOTEL

In Firenze, misschien wel de mooiste oude stad ter wereld, staat er een hotel aan de oevers van de Arno, pal tussen het wereldbefaamde Uffizi-museum en de niet minder wereldbefaamde middeleeuwse Ponte Vecchio. Er is al een fameuze kakkerlakkenplaag nodig om op zo'n locatie geen volk over de vloer te krijgen. Hotel degli Orafi is een klein luxehotel met kamers met een onbetaalbaar zicht op de wonderen van Firenze, in een gebouw met geschiedenis. Er zijn restanten van een toren die in 1260 na vernielingen werd heropgebouwd. Tussen 1515 en 1783 gebruikten augustijnen het gebouw als klooster. De fresco's in de tot ontbijtzaal omgebouwde oude balzaal met zicht op de Arno zijn uit de negentiende eeuw. Felbegeerd is kamer 414, want haar unieke terras speelde een prominente rol in de filmklassieker A Room with a View. Wie naast dé kamer grijpt, kan altijd nog van een glas chianti nippen in de American Bar op het dakterras dat uitkijkt over de Arno, het Palazzo Vecchio, de Cattedrale di Santa Maria del Fiore en de omliggende heuvels. Zucht.

DE FILM

A Room with a View is een droom van een kostuumdrama: romantisch, oogstrelend, geraffineerd maar allesbehalve pronkerig of inhoudsloos. Het triumviraat James Ivory (regie), Ismail Merchant (productie) en Ruth Prawer Jhabvala (scenario) vertrok net als voor de klassiekers Maurice en Howards End van een roman van E.M. Forster. Hun met drie Oscars beloonde parel deed de bioscoopkassa's in 1985 rinkelen. Het verhaal: in Firenze kust de piepjonge Helena Bonham Carter, gechaperonneerd door de conservatieve Maggie Smith, met de vrijpostige vrijdenker (Julian Sands) die zo vriendelijk was om zijn hotelkamer met fabelachtig zicht af te staan. Terug in Engeland stemt ze in met een verstandshuwelijk met een pedante stijve hark (Daniel Day-Lewis). We verklappen niet met wie ze hartstochtelijk zoent in de slotscène, wel dat je het zeer moeilijk zult krijgen om niet meteen een kamer in hotel Hotel degli Orafi te boeken.

DE MINIBAR

Hotel degli Orafi opende pas in 2002 de deuren. Toen de filmploeg van Ivory er neerstreek, heette het pension nog Quisisana e Pontevecchio. Het moest in mei 1993 de deuren sluiten wegens de zware beschadigingen die waren aangericht door een autobom die vijf mensen doodde en ook het Uffizi-museum trof. De renovatie nam acht jaar in beslag.

Het kost een dikke achthonderd euro om in oktober met twee personen twee nachten door te brengen in la camera con vista.

Het kost een dikke achthonderd euro om in oktober met twee personen twee nachten door te brengen in la camera con vista.

