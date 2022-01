In The Royal Treatment, nu te zien op Netflix, mag een kapster de coiffure van een prins knippen, met alle gevolgen van dien. Vier andere gewone stervelingen die royalty aan de haak sloegen.

Reporter Joe en prinses Ann

UitRoman Holiday (1953)

...

UitRoman Holiday (1953) Ann (Audrey Hepburn) is een prinses van een niet nader genoemd Europees land die tijdens een zakelijk bezoekje aan Rome wegvlucht van haar gebruikelijke beslommeringen. Tijdens haar incognitozoektocht naar amusement loopt ze de Amerikaanse reporter Joe (Gregory Peck) tegen het lijf, waarna ze samen roken, drinken, dansen, op een Vespa rond het Colosseum tuffen en tussendoor ook nog verliefd worden. Roman Holiday betekende de doorbraak voor Hepburn, die voor haar vertolking meteen ook een Oscar won. Uit Coming to America (1988) Royalty blijkt zich opvallend vaak te vermommen. In de eightiesklassieker Coming to America speelt Eddie Murphy een prins uit een fictief Afrikaans land die naar New York trekt op zoek naar een vrouw die van hem houdt om wie hij écht is, ongeacht zijn status. Hij gaat undercover aan de slag in een fastfoodketen, waar zijn oog valt op Lisa (Shari Headley). Vorig jaar verscheen de sequel Coming 2 America, waarin Akeem opnieuw naar Amerika reist om de zoon die hij tijdens een onenightstand heeft verwekt te ontmoeten. Net iets minder romantisch. Uit The Princess Diaries (2001) De vreemde eend in deze bijt, aangezien de onhandige Mia (Anne Hathaway) zélf niet weet dat ze de prinses van Genovia is, een land tussen Frankrijk en Spanje dat bekendstaat om zijn peren, kazen en experimentele volksdans. (Hollywood heeft een vreemde fascinatie voor onbestaande landen.) Pas wanneer haar koninklijke oma (Julie Andrews) opduikt en Mia plots haar verantwoordelijkheden als prinses moet opnemen, valt ze in zwijm voor Michael, de enige jongen die haar ook al zag staan toen ze nog geen prinses was. Uit Gossip Girl (2007-2012) Er gebeurden véél vreemde dingen in Gossip Girl, maar deze plot was zelfs voor de tienersoap een tikje vergezocht: Blair (Leighton Meester) die toevallig de prins van Monaco (Hugo Becker) tegenkomt in een Parijs museum, verliefd wordt, trouwt en vervolgens naar de Dominicaanse Republiek probeert te vluchten om in het geheim te scheiden en weer aan te pappen met de ex die haar ooit inruilde voor een hotel. Daar kan Emily in Paris nog wat van leren.