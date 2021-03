Mijn vader is een saucisse, het speelfilmdebuut van Anouk Fortunier met Johan Heldenbergh in een van de hoofdrollen, zal in de Verenigde Staten in wereldpremière gaan. De film is geselecteerd voor het Cinequest Film & Creativity Festival dat elk jaar plaatsvindt in San Jose, in de staat Californië. Ook een documentaire en twee kortfilms uit Vlaanderen zullen op het festival te zien zijn.

De familiefilm Mijn vader is een saucisse gaat over de twaalfjarige Zoë, die beste maatjes is met haar vader. Wanneer hij in een bevlieging zijn baan van bankier opgeeft en besluit professioneel acteur te worden, komt het tot een ruzie tussen haar ouders. Zoë heeft als enige vertrouwen in het plan van haar vader en wil hem dan ook helpen zijn doel te bereiken. De hoofdrollen worden gespeeld door Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche en Hilde De Baerdemaeker.

Het scenario is van Jean-Claude van Rijckeghem, gebaseerd op het gelijknamige boek van Agnès de Lestrade. Anouk Fortunier won in 2015 een VAF Wildcard met haar LUCA-afstudeerproject Drôle d'oiseau, een korte fictiefilm over een bipolaire man gezien door de ogen van zijn 11-jarige dochter.

Kortfilms

De tweede Vlaamse titel op Cinequest is Busking, een documentaire van Timo Vergauwen over de folkmuzikanten Anna en Joël, die samen de groep Handmade Moments vormen. Zij rijden door de Verenigde Staten met hun zelfgebouwde tourbus, maar na een auto-ongeval komt de droom om met de bus naar Argentinië te rijden abrupt ten einde.

Ook twee kortfilms uit Vlaanderen hebben een plaats gekregen op Cinequest. Carrousel van Jasmine Elsen, gemaakt met een VAF Wildcard, gaat over een vrouw die in haar eigen microkosmos leeft maar haar routine verstoord ziet; en An Earful van de Iers-Amerikaanse Clare Edlund, een korte documentaire met animatie-elementen.

Cinequest Film & Creativity Festival vindt plaats van 20 tot en met 30 maart. (Belga)

