Deze week gaat 8eraf!, de rebootfilm van W817, in première. Daarin komt de vriendengroep achttien jaar nadat ze huisnummer 17 van wijk 8 verlieten nog eens samen om herinneringen aan hun studententijd op te halen. En hopelijk ook om het een en ander te verduidelijken.

1. Hoe oud zijn de personages eigenlijk?

Dertigers die studerende twintigers spelen: altijd een beetje raar. Hoe oud Tom en co. precies waren, werd nooit echt gespecificeerd, maar de acteurs waren ook destijds alleszins al te oud om op kot te zitten. Danny Timmermans en Kadèr Gürbüz waren prille dertigers toen de reeks in 1999 voor het eerst werd uitgezonden, en de rest van de cast stond klaar om op tram drie te springen. Benieuwd om te zien hoe vijftigers een bende veertigers spelen.

...

Dertigers die studerende twintigers spelen: altijd een beetje raar. Hoe oud Tom en co. precies waren, werd nooit echt gespecificeerd, maar de acteurs waren ook destijds alleszins al te oud om op kot te zitten. Danny Timmermans en Kadèr Gürbüz waren prille dertigers toen de reeks in 1999 voor het eerst werd uitgezonden, en de rest van de cast stond klaar om op tram drie te springen. Benieuwd om te zien hoe vijftigers een bende veertigers spelen. Het eerste seizoen van W817 was zo heftig dat Ketnet het nooit heeft durven heruitzenden. Er werd binnen gerookt. Zoë neemt een overdosis xtc. Er worden grappen over orgasmes, depressie en de lichamelijke veranderingen van pubers gemaakt. Iedereen liep rond met een kater. En er werd héél veel gescholden. (Op YouTube vindt u een compilatie van alle scheldwoorden uit het eerste seizoen, mocht het u interesseren.) Nadien werden de shits en fucks vervangen door sjnip, shuck en samenstellingen als you mothersjnipper. Wat nog min of meer geloofwaardig is als jongerentaal, maar net iets ongemakkelijker klinkt uit de mond van veertigers gespeeld door vijftigers. In 8eraf! blijkt Carlo ondertussen de schijnbaar stinkend rijke CEO van Borfius International te zijn. Een naam die bij de fans allicht een belletje doet rinkelen: tijdens zijn studententijd richtte Carlo samen met Akke, voor die naar zijn nonkel Eddy in Peru vertrok, het succesvolle bedrijfje Borf op. Niemand leek echt te begrijpen wat dat bedrijf precies deed, maar er waren flashy iMac G3's mee gemoeid. Meer weten wij ook niet. Ook toen hij nog geen villa had, was Carlo al de Balthasar Boma van de tienersitcom. Hij was seksueel gefrustreerd, viel continu vrouwen lastig en stalkte Birgit, die vijf seizoenen lang haar uiterste best deed om hem te negeren. Nu we erover nadenken: in feite was Carlo al een simp nog voor het woord simp was uitgevonden. In de vroege nillies was zijn gedrag al op het randje, anno 2021 kunnen we alleen maar hopen dat hij die achttien jaar heeft gebruikt om aan zichzelf te werken. Om onduidelijke redenen de grote afwezige in 8eraf!: Kim, de ietwat irritante, maar ondergewaardeerde dochter van huisbaas Robert. Kom niet af met een grootse W817-reünie als Kim ontbreekt. Serieus. #JusticeForKim, graag.