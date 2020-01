Deze week kunt u schaamteloos dansen en porno kijken tijdens Dirty Movies Dirty Dancing, een ode aan The Golden Age of Porn. Het programma is voorlopig nog een goedbewaard geheim, maar deze vijf films hopen wij er (stiekem) te zien.

Blue Movie

De Golden Age of Porn werd in 1969 op gang getrapt. Toen verscheen Andy Warhols Blue Movie, de eerste film met expliciete seksscènes die een degelijke release kreeg in de VS (al ging die met de nodige arrestaties en censuur gepaard). Laat u overigens niet afleiden door de passage over de oorlog in Vietnam. 'Ik had altijd al een film willen maken die puur neuken was, niets anders', aldus Warhol.

Devil in Miss Jones

Amper een jaar nadat hij met de klassieker Deep Throat de term 'porn chic' op de kaart had gezet, kwam regisseur Gerard Damiano met Devil in Miss Jones (1973) op de proppen. Daarin vertelt hij het verhaal van Justine, een depressieve maagd die haar polsen oversnijdt en zo, ondanks het brave leventje dat ze geleid had, in de hel belandt. Een engel geeft haar evenwel de kans om even naar aarde terug te keren om ervoor te zorgen dat ze haar plek in het hellevuur verdient. Dat doet ze voornamelijk door heel, heel veel seks te hebben.

Café Flesh

Met deze postapocalyptische scifiporno bracht Stephen Sayadian in 1982 seks, satire en avant-garde samen. Na een nucleaire ramp is seksueel contact voor negenennegentig procent van de bevolking onmogelijk geworden: een vrijpartij maakt je dodelijk ziek. En dus wordt de gezonde één procent gedwongen seks te hebben in een broeierige club genaamd Café Flesh, zodat de rest ernaar kan kijken. Echt gezellig is dat niet. Zo wordt er onder meer gerampetampt met een antropomorf potlood.

Uit Blue Movie van Andy Warhol

Three Daughters

In de jaren tachtig bestormde regisseuse en voormalig pornoactrice Candida Royalle de macho pornoindustrie met haar erotische films geschreven vanuit het standpunt van de vrouw. Royalles werk wordt door relatietherapeuten bejubeld vanwege haar realistische weergave van seks, ze richtte haar eigen filmbedrijf Femme Productions op én ze vocht voor meer etnische diversiteit in de industrie. In Three Daughters vertelt ze het verhaal van drie jonge vrouwen wier seksueel verlangen ontwaakt.

Souperman

De pornoversie van Superman, jawel. Echte porn chic is dit exemplaar van Fred J. Lincoln uit 1976 misschien niet, maar wij zijn alvast geïntrigeerd door de ondertitel: 'Souperman fights for your sexual rights'. Aartsvijand Luthor wil namelijk verhinderen dat mensen seks hebben door een geheim brouwsel in hun drankje te doen. Gelukkig is Souperman er om hem te stoppen. Die heet in het dagelijkse leven trouwens Clark Bent en werkt voor een magazine genaamd Daily Clit.

Dirty Movies Dirty Dancing. 18/1, De Studio Antwerpen

