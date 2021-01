Het is u misschien al opgevallen, maar appels zijn alomtegenwoordig in de Netflixfilm Pieces of a Woman. En dat is niet de enige fruitsoort die op het scherm een symbolische betekenis kreeg.

De appels in 'Pieces of a Woman'

Symbool voor: vruchtbaarheid, leven en dood Kornél Mundruczó's familiedrama (te zien op Netflix) wordt nu al bij de Oscarkandidaten gerekend en wordt dan ook uitvoerig geanalyseerd. Een van de bevindingen die daarbij het meest opvalt, is de aanwezigheid van appels. Véél appels. Het fruit symboliseert zowat het hele rouwproces van Martha (Vanessa Kirby), een vrouw die bij een thuisbevalling haar kind verliest. Ze vergelijkt de geur van haar baby met die van verse appels. Wanneer haar relatie een dieptepunt bereikt, ziet u een rottende appel. Ze probeert wanhopig appelzaadjes te laten groeien. En het einde van de film staat in het teken van een mooie, gezonde appelboom. Symbool voor: seks Sinds zijn rol in Luca Guadagnino's liefdesdrama moet internetlieveling Timothée Chalamet geregeld perziken handtekenen. De acteur deelde daarin dan ook een van de meest iconische filmscènes van het voorbije decennium met de fruitsoort.Zijn personage Elio masturbeert namelijk in een versgeplukte, rijpe en vooral pitloze perzik, waarna zijn love interest Oliver (Armie Hammer) de vrucht probeert op te eten. Indien u zich nog steeds afvraagt hoe realistisch die scène eigenlijk is: zowel Guadagnino als Chalamet hebben de handeling ter voorbereiding uitgeprobeerd. 'I have to say: it works', aldus Guadagnino. Symbool voor: rijkdom en macht In Yorgos Lanthimos' satirische kostuumfilm verkondigt Abigail (Emma Stone) op een gegeven moment aan haar rivaal Sarah dat een dienstmeisje onderweg is met 'something called a pineapple'. Een niet mis te verstane, zij het ietwat verouderde manier om aan te tonen dat ze macht heeft. Ananassen waren in het Engeland van begin achttiende eeuw namelijk zeldzaam, duur en exotisch, en dus een belangrijk statussymbool. Wie niet genoeg geld had om er zelf eentje aan te schaffen, kon zelfs een exemplaar huren om op te scheppen bij zijn vrienden. Symbool voor: onheil en de dood Aanvankelijk waren de sinaasappelen in The Godfather een puur praktische overweging. De kleur oranje is nu eenmaal ideaal om donkere, sombere shots op te fleuren. Alleen merkten aandachtige kijkers op dat telkens wanneer er een sinaasappel in beeld komt er kort nadien iemand sterft of in gevaar komt. En dus begon Francis Ford Coppola in de sequels ook een symbolische betekenis aan het fruit te geven. Sindsdien voorspelt de aanwezigheid van sinaasappelen onheil. Niet alleen in The Godfather, maar ook in onder meer Requiem for a Dream, Breaking Bad, The Sopranos, Fargo en zelfs Family Guy blijven personages maar beter ver van sinaasappelen. Symbool voor: het geheugen Bucky, het gehersenspoelde maatje van Marvel-held Captain America, verschuilt zich in Boekarest en koopt op een plaatselijke markt enkele pruimen. Helaas wordt hij vrijwel meteen daarna ontdekt en kan hij het fruit nooit consumeren. Het lijkt een banaal detail, maar fans vonden dat Bucky een groot onrecht werd aangedaan. Volgens onderzoek zouden pruimen namelijk bevorderlijk zijn voor het geheugen en zou Bucky zich zijn oude leven misschien opnieuw herinneren indien hij wél van zijn pruimen had kunnen eten. Of zoals het internet ietwat dramatisch schreeuwde: 'ALL BUCKY WANTED WAS A PLUM. GIVE BUCKY HIS PLUMS.'