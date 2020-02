Het Classics Restored Festival zet ook dit jaar weer enkele gerestaureerde parels in de verf. Vijf klassiekers die u nog nooit zo vers gezien hebt.

Notorious

Volgens kenners behoort deze romantische thriller tot Alfred Hitchcocks beste werk. Ingrid Bergman speelt de rebelse dochter van een nazispion die in een oncomfortabele driehoeksverhouding verzeild raakt. Dat Notorious in 1946 verscheen, tussen de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, is allicht geen toeval: de Master of Suspense speelde gretig in op de angst van zijn kijker.

Los olvidados

Mexico was allesbehalve te spreken over Luis Buñuels rauwe en onflatterende beeld van de door armoede en geweld geteisterde jeugd van Mexico-Stad. Desondanks mocht Buñuel in 1951 in Cannes het beeldje voor beste regisseur in ontvangst nemen en wordt Los olvidados tot op heden als een meesterwerk beschouwd. Vooral de surrealistische droomscène staat op het netvlies van menige filmfanaat gebrand.

The Ascent

De kans is vrij groot dat de naam Larisa Shepitko u niets zegt. Nochtans mag zij gerust tot een van de beste filmmakers van haar generatie gerekend worden. The Ascent (1977), haar bekendste film, bekroond met een Gouden Beer, speelt zich af in het Wit-Rusland van de Tweede Wereldoorlog en volgt twee Sovjetpartizanen die voor een barre winter en verschillende morele uitdagingen komen te staan.

Golden Eighties

Dat de films van Chantal Akerman niet uitsluitend voor getrainde cinefielen zijn weggelegd, bewijst Golden Eighties, haar frisse, licht kitscherige musical uit 1986. Daarin wordt de Brusselse Guldenvliesgalerij gegeseld door allerhande passioneel bezongen melodrama's en liefdesperikelen. Een ode aan de MGM-musicals van weleer en aan Jacques Demy's Les parapluies de Cherbourg, met onder meer muze Delphine Seyrig en popster Lio in de hoofdrollen.

Crash

Toen David Cronenbergs Crash in 1996 in première ging op het filmfestival van Cannes, werd de erotische thriller zowel op boegeroep onthaald als met een speciale juryprijs onderscheiden. Dat krijg je met een film waarin mensen seksueel opgewonden raken van auto-ongelukken, inclusief expliciete seksscènes. U mag de slogan 'love in the dying moments of the twentieth century' dus letterlijk nemen. Naar verluidt is de gerestaureerde, 18+-versie nóg controversiëler.

6-8/3 KaskCinema (Gent) + Buda (Kortrijk), cinea.be

