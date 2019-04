Vier aanraders voor het Mooov-filmfestival dat dit jaar loopt van 23 april tot en met 5 mei.

Tel Aviv on Fire

Het festival opent met deze film van Sameh Zoabi, een door verschillende A-festivals gekoesterde komedie die het Arabisch-Israëlische conflict uitvergroot tot een meeslepende soap.

Another Day of Life

Naar het gelijknamige boek waarin de kleurrijke Poolse schrijver-journalist Ryszard Kapuscinski verhaalt over zijn poging om de grimmige Angolese burgeroorlog te verslaan. De straffe combinatie van archiefbeelden, getuigenissen en animatie doet denken aan Waltz with Bashir (2008) .

Amin

Een man die al jaren in Frankrijk werkt om zijn gezin in Senegal te onderhouden, wordt verliefd op een Française. Philippe Faucon specialiseerde zich in films over ontworteling en het lot van migranten en wordt de Franse Ken Loach genoemd. Mooov is onder de indruk, vertoont zijn nieuwste film en kent hem de Oeuvre Award toe.

Funan

In de jaren zeventig probeerden Pol Pot en zijn Rode Khmer van Cambodja de perfecte egalitaire staat te maken. Dat leidde tot genocide, hongersnoden, martelpraktijken en gruwelijke werkkampen. Regisseur Denis Do baseerde deze fijngevoelige animatiefilm op de getuigenis van zijn moeder, die het allemaal meemaakte.